Acessibilidade

17 de Janeiro de 2026 • 09:05

Buscar

Últimas notícias
X
Turismo

Aquidauana confirma Carnaval 2026 em Piraputanga

Pirafolia já se tornou um evento de tradição e promete levar muita animação neste ano para o Distrito

Redação

Publicado em 17/01/2026 às 07:31

Atualizado em 17/01/2026 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pirafolia / O Pantaneiro

O clima de festa já começa a tomar conta de Aquidauana com a chegada do Carnaval 2026, que será celebrado nos dias 14 e 15 de fevereiro, no distrito de Piraputanga (MS). O Pirafolia promete reunir moradores e visitantes em uma programação marcada por muita marchinha, alegria e a animação dos tradicionais blocos carnavalescos.

Conhecido por preservar o espírito do carnaval popular, o festejo em Piraputanga valoriza as músicas clássicas que marcaram gerações, garantindo um ambiente familiar e descontraído. As marchinhas, com letras irreverentes e ritmos contagiantes, serão o destaque da folia, convidando o público a cantar e dançar pelas ruas.

A organização do evento também chama a atenção. Os blocos tradicionais, que fazem parte da história do carnaval local, estão se preparando para desfilar com criatividade, cores e muita animação, reforçando a identidade cultural da região. A expectativa é de que a festa transcorra com segurança, boa estrutura e participação ativa da comunidade, especialmente com muitas famílias, já que é comum a presença de crianças e idosos no festejo.

Além de fortalecer a cultura e o lazer, o carnaval em Piraputanga também movimenta a economia local, atraindo turistas e gerando oportunidades para comerciantes e prestadores de serviços.

Com tradição, música e organização, o Carnaval de Aquidauana em Piraputanga promete dois dias de pura diversão, mantendo viva a essência do carnaval de rua e celebrando a alegria que é marca registrada da festa popular brasileira.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Gratidão

Gleici Helena agradece ao O Pantaneiro por apoio em campanha para viver Marília Mendonça no cinema

Esporte

FC projeta protagonismo na 5ª Copa Aquidauana 2026 Maria Tereza Ribeiro

Esporte

Secretário destaca apoio ao esporte na Copa Aquidauana

Liga Esportiva detalha formato da 5ª Copa Aquidauana 2026

Copa Maria Tereza Ribeiro é lançada em Aquidauana

Confira as imagens do Lançamento da 5ª Copa Maria Tereza Alves Ribeiro

Esporte

Liga Esportiva detalha formato da 5ª Copa Aquidauana 2026

Publicidade

Esporte

Copa Maria Tereza Ribeiro é lançada em Aquidauana

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões

Dezenas sorteadas foram 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47

Oportunidade

Semana termana com 5 vagas de emprego em Aquidauana

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo