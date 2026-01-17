Aquidauana confirma Carnaval 2026 em Piraputanga

Pirafolia / O Pantaneiro

O clima de festa já começa a tomar conta de Aquidauana com a chegada do Carnaval 2026, que será celebrado nos dias 14 e 15 de fevereiro, no distrito de Piraputanga (MS). O Pirafolia promete reunir moradores e visitantes em uma programação marcada por muita marchinha, alegria e a animação dos tradicionais blocos carnavalescos.

Conhecido por preservar o espírito do carnaval popular, o festejo em Piraputanga valoriza as músicas clássicas que marcaram gerações, garantindo um ambiente familiar e descontraído. As marchinhas, com letras irreverentes e ritmos contagiantes, serão o destaque da folia, convidando o público a cantar e dançar pelas ruas.

A organização do evento também chama a atenção. Os blocos tradicionais, que fazem parte da história do carnaval local, estão se preparando para desfilar com criatividade, cores e muita animação, reforçando a identidade cultural da região. A expectativa é de que a festa transcorra com segurança, boa estrutura e participação ativa da comunidade, especialmente com muitas famílias, já que é comum a presença de crianças e idosos no festejo.

Além de fortalecer a cultura e o lazer, o carnaval em Piraputanga também movimenta a economia local, atraindo turistas e gerando oportunidades para comerciantes e prestadores de serviços.

Com tradição, música e organização, o Carnaval de Aquidauana em Piraputanga promete dois dias de pura diversão, mantendo viva a essência do carnaval de rua e celebrando a alegria que é marca registrada da festa popular brasileira.