Aquidauana confirma participaÃ§Ã£o na Copa Assomasul 2026 e disputarÃ¡ SÃ©rie A do torneio

Aquidauana integrarÃ¡ a SÃ©rie A da competiÃ§Ã£o, ao lado de outros 30 municÃ­pios, reforÃ§ando sua tradiÃ§Ã£o e competitividade no cenÃ¡rio esportivo estadual / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana está confirmad para a edição 2026 da Copa Assomasul, uma das principais competições esportivas entre municípios de Mato Grosso do Sul. Representando a cidade, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Mauro Marino, e o técnico da equipe aquidauanense, Wilson Ferreira, participaram, na semana passada, do arbitral da competição, realizado na sede da Assomasul, em Campo Grande.

De acordo com a organização, a edição deste ano contará com a participação de 70 equipes, reunindo representantes de diversas cidades sul-mato-grossenses. Durante o encontro, foram definidos o regulamento, o formato de disputa e o calendário oficial do torneio.

Aquidauana integrará a Série A da competição, ao lado de outros 30 municípios, reforçando sua tradição e competitividade no cenário esportivo estadual. A abertura da temporada será realizada em Campo Grande, que conquistou o direito de sediar o início das disputas após se destacar na última edição.

Calendário da competição

O calendário começa com a Copa dos Campeões, nos dias 11 e 12 de abril. Na sequência, acontecem os jogos da Copa Assomasul Série A, nos dias 17 e 18 de abril, e da Série B, nos dias 18 e 19 de abril. Já a Copa Feminina está marcada para os dias 2 e 3 de maio, também na capital.

Histórico de conquistas

Com um histórico de destaque, Aquidauana chega forte para mais uma edição da competição. O município é bicampeão da Copa Assomasul, com títulos conquistados em 2021 e 2023, além de ter sido vice-campeão em 2022. A equipe também já levantou o troféu da Copa dos Campeões, competição que antecede o torneio principal.

A Copa Assomasul 2026 será disputada em três frentes: Série A, com 30 equipes; Série B, com 40 equipes; e a Copa Feminina, com a participação de 17 equipes, promovendo integração, competitividade e valorização do esporte entre os municípios do Estado. A expectativa é de que Aquidauana mantenha o bom desempenho das últimas edições e brigue por mais um título na competição.

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