Aquidauana conquista 13 medalhas nos Jogos Escolares

Assessoria de Comunicação

Aquidauana brilhou nas provas de natação dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, realizadas entre os dias 25 e 27 de julho, na piscina do Rádio Clube, em Campo Grande. Com uma delegação formada por 12 atletas, o município conquistou 13 medalhas e garantiu presença no Campeonato Brasileiro Escolar.

A equipe contou com nove atletas da categoria de 12 a 14 anos e três da categoria de 15 a 17 anos, oriundos das escolas E.E. Cel. José Alves Ribeiro, E.E. Profª Dóris Mendes Trindade, E.M. Erso Gomes e Instituto Educacional Falcão. Foram nove medalhas entre os mais jovens (seis individuais e três em revezamentos) e quatro medalhas na categoria de 15 a 17 anos.