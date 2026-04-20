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ORGULHO

Aquidauana conquista 19 medalhas na natação estadual

Além de registrar excelentes desempenhos individuais, todos os atletas superaram suas melhores marcas pessoais.

Prefeitura de Aquidauana

Publicado em 20/04/2026 às 15:45

Atualizado em 20/04/2026 às 15:50

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UPAN

Aquidauana se destaca mais uma vez no cenário esportivo regional, reforçando a importância do incentivo à prática esportiva e à formação de novos talentos. A equipe de nadadores da União dos Pais e Amigos da Natação (UPAN) conquistou resultados expressivos durante o Circuito FEDAMS – Troféu Vó Terezinha de Natação, realizado nos dias 11 e 12 de abril, no Rádio Clube, em Campo Grande.

Representando o município, nove atletas competiram nas categorias pré-mirim, mirim, petiz e infantil, demonstrando alto nível técnico e dedicação. Ao todo, a equipe aquidauanense conquistou 19 medalhas, sendo 1 de ouro, 9 de prata e 9 de bronze, além de registrar excelentes desempenhos individuais, com todos os atletas superando suas melhores marcas pessoais.

O diretor técnico e treinador da equipe, Álvaro Ferreira, destacou o desempenho dos nadadores e a evolução do grupo. “Ficamos muito satisfeitos com os resultados. Todos os atletas conseguiram melhorar seus tempos, o que mostra que estamos no caminho certo, com treinos consistentes e muito comprometimento por parte de cada um”, afirmou.

O evento reuniu 11 equipes de todo o estado e serviu como importante preparação para o Campeonato Estadual de Inverno, consolidando-se como uma das principais competições do calendário da modalidade.

Entre os destaques da equipe, a atleta Rafaela Portes conquistou medalha de ouro nos 200 metros peito, além de duas pratas nos 100 metros peito e 50 metros borboleta. Matheus Maeda garantiu três medalhas de prata nas provas de 400 metros livre, 200 metros borboleta e 100 metros livre, além de bronze nos 200 metros livre. Maria Clara também subiu ao pódio com uma prata nos 50 metros livre e dois bronzes nos 50 metros costas e 200 metros livre.

Outros atletas que contribuíram para o quadro de medalhas foram Gabriella Quevedo, com prata nos 100 metros borboleta; Jean Cunha, com dois bronzes nos 100 metros peito e 200 metros livre; João Pedro Miranda, com dois bronzes nos 50 e 100 metros costas; e Hevyllyn Estevão, com bronze nos 100 metros costas.

Entre os atletas vinculados, Benício Arima conquistou ouro nos 50 metros peito, enquanto Emanuele Righetti garantiu prata nos 50 metros costas e bronze nos 50 metros livre.

A participação da delegação aquidauanense contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que segue incentivando o desenvolvimento esportivo no município.

Com os bons resultados, a equipe agora intensifica os treinamentos visando o Grand Prix Latam, que será realizado em Assunção, no Paraguai, onde os atletas terão mais uma oportunidade de representar Aquidauana em nível internacional.

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