Aquidauana conquista 24 medalhas no Circuito Stopa de NataÃ§Ã£o na Capital

A equipe da UPAN de Aquidauana participou no sábado (21) do Circuito Stopa de Natação, realizado na piscina do Sest Senat, em Campo Grande (MS). O evento marcou a abertura da temporada da natação sul-mato-grossense.



A delegação contou com 10 atletas, que conquistaram 24 medalhas no total, sendo 4 de ouro, 7 de prata e 13 de bronze. Durante a competição, os nadadores também registraram melhora em marcas pessoais e alcançaram índices para o Centro-Oeste de Clubes e para o Campeonato Estadual de Natação.



Entre os resultados individuais, Gabriella Quevedo conquistou o 1º lugar nos 200 metros borboleta. Maria Clara Oliveira obteve três medalhas em sua primeira competição como atleta federada.



A equipe segue em preparação para o Centro-Oeste de Natação, que será realizado entre os dias 12 e 15 de março, em Campo Grande.

