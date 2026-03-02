Acessibilidade

02 de Março de 2026

Esportes

Aquidauana conquista 24 medalhas no Circuito Stopa de NataÃ§Ã£o na Capital

O evento marcou a abertura da temporada da nataÃ§Ã£o sul-mato-grossense

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 02/03/2026

A equipe da UPAN de Aquidauana participou no sábado (21) do Circuito Stopa de Natação, realizado na piscina do Sest Senat, em Campo Grande (MS). O evento marcou a abertura da temporada da natação sul-mato-grossense.

A delegação contou com 10 atletas, que conquistaram 24 medalhas no total, sendo 4 de ouro, 7 de prata e 13 de bronze. Durante a competição, os nadadores também registraram melhora em marcas pessoais e alcançaram índices para o Centro-Oeste de Clubes e para o Campeonato Estadual de Natação.

Entre os resultados individuais, Gabriella Quevedo conquistou o 1º lugar nos 200 metros borboleta. Maria Clara Oliveira obteve três medalhas em sua primeira competição como atleta federada.

A equipe segue em preparação para o Centro-Oeste de Natação, que será realizado entre os dias 12 e 15 de março, em Campo Grande.

