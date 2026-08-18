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Dupla de destaque

Aquidauana conquista bronze no tênis de mesa dos Jogos Escolares de MS

Dupla formada por estudantes do Instituto Educacional Falcão subiu ao pódio na categoria de 15 a 17 anos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/08/2026 às 10:50

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Os dois Lucas e os técnicos Wagner e Keli: celebração com o bronze para Aquidauana / Divulgação

Aquidauana conquistou a medalha de bronze no tênis de mesa dos Jems (Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul). A dupla formada pelos estudantes Lucas Morais Castro Carneiro e Lucas Correa Alves Moreira, do Instituto Educacional Falcão, terminou a competição estadual na terceira colocação na categoria de 15 a 17 anos.

Os jogos foram realizados em Campo Grande neste mês de agosto, reunindo estudantes de diferentes municípios de Mato Grosso do Sul.

Lucas Morais e Lucas Correa representaram Aquidauana na disputa de duplas e garantiram um lugar no pódio após os confrontos da competição. Os atletas tiveram o acompanhamento dos professores e técnicos Wagner Pinto Pereira e Keli Medina Rezende.

A participação da dupla contou com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que viabiliza a presença de estudantes do município em competições esportivas.

Em nota, a administração municipal reforçou a importância do esporte como instrumento de desenvolvimento, disciplina, integração e formação dos estudantes. A Prefeitura de Aquidauana parabenizou os dois atletas, os dois técnicos, o Instituto Educacional Falcão e todos que contribuíram para a participação e o desempenho da delegação aquidauanense nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

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