Aquidauana conquista medalha e acesso à elite estadual nos Jogos da Melhor Idade

A idade que, para alguns, é sinônimo de quietude, para outros é o combustível da superação. Foi com esse espírito que uma delegação de Aquidauana escreveu uma página de glória nos Jogos da Melhor Idade da Fundesport, realizados em Três Lagoas entre os dias 24 e 30 de novembro. A cidade não apenas brilhou no pódio, mas garantiu um lugar entre os melhores do estado: a equipe de vôlei feminino 60+ conquistou a medalha de prata e, com ela, o acesso à 1ª divisão da modalidade para 2026.



O feito é ainda mais notável considerando que o Projeto AquidaVôlei, de vôlei adaptado para a melhor idade, existe há apenas sete meses. A rápida evolução e a dedicação das atletas transformaram uma iniciativa recente em uma força competitiva, demonstrando o fortalecimento do esporte adaptado no município.



Além do vice-campeonato no feminino 60+, a delegação aquidauanense competiu em outras frentes. O vôlei masculino 60+ terminou na 12ª colocação, e o feminino 50+ ficou em 9º lugar. A participação também se destacou fora das quadras: no Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025, Eloisa Fátima dos Anjos conquistou o 2º lugar na categoria Feminino 50+, e Wandelcy Teixeira Bonfim também garantiu o 2º lugar na categoria Feminino 70+, levando o nome da cidade com elegância e representatividade.



O sucesso da delegação foi atribuído ao apoio institucional. O Projeto AquidaVôlei agradeceu publicamente ao prefeito Mauro do Atlântico e ao secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, pelo investimento contínuo que tem permitido à cidade avançar com qualidade nas competições estaduais.



"A conquista da prata e, principalmente, da vaga na primeira divisão, é o reflexo do trabalho sério e da paixão dessas atletas, que mostram que o esporte não tem idade", destacou a organização do projeto. Com a classificação assegurada para a elite em 2026, Aquidauana se consolida não apenas como participante, mas como protagonista do esporte adaptado e da promoção da qualidade de vida na melhor idade em Mato Grosso do Sul.

