Aquidauana conquista ouro no volêi em disputa emocionante contra Fátima do Sul

Aquidauana viveu um domingo de fortes emoções e uma manhã de segunda-feira de comemoração. Os alunos do Cejar (Centro de Educação de Jovens e Adultos Reme) garantiram a medalha de ouro em uma acirrada final de voleibol contra a equipe de Fátima do Sul, vencendo por 3 sets a 2 em uma partida repleta de garra, superação e talento.

A final foi disputada neste domingo (29) e levou o público ao delírio com jogadas emocionantes e reviravoltas a cada set.

A equipe aquidauanense mostrou união e força em quadra, fechando o jogo no tie-break e trazendo o título para casa.

A conquista teve um sabor ainda mais especial pela formação da equipe, que contou com a coparticipação de alunos do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) e da Escola Estadual Cândido Mariano, representando uma parceria entre instituições públicas de ensino da cidade.

Para celebrar o feito, os campeões foram homenageados com uma carreata na manhã desta segunda-feira (30), que percorreu as principais ruas do centro de Aquidauana. Com buzinaços, faixas e muito orgulho, a população prestigiou os jovens atletas, que agora entram para a história do esporte escolar local.

A vitória representa mais do que uma medalha: é o reflexo do trabalho em equipe, da dedicação dos professores e do potencial dos estudantes de Aquidauana. Um verdadeiro exemplo para toda a comunidade.