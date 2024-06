Aquidauana conquista pódio na final do Jogos Escolares da Juventude de MS

Aquidauana conquistou pódio e trouxe dezenas de medalhas na final do Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 12 a 14 anos. As delegações de Aquidauana participaram dos jogos com apoio da prefeitura via Fundação de Esportes (FEMA).

Os medalhistas foram recepcionados pelo diretor-presidente da FEMA, Welington Moresco, representando o prefeito Odilon Ribeiro, parabenizou as equipes e atletas participantes, destacando que eles “fazem parte da elite dos Jogos Escolares, ou seja, todos disputam a primeira divisão da maior competição estudantil do Estado”.

HANDEBOL

No handebol masculino, mais uma vez a Escola Estadual Dóris Mendes Trindade se destacou conquistando o tetracampeonato da modalidade, ficando em 1º lugar na 1ª divisão dos Jogos Escolares de MS.

A seleção de Handebol já havia sido campeã nos anos de 2019, 2021, 2023 e, agora, em 2024, conquistando a vaga para o brasileiro, em Recife-PE, que será em setembro.

Os atletas tetracampeões do Handebol Masculino são: Lucas Ederson de Oliveira Santana; Emanuel Herculano Cardoso Salazar; Gustavo Medina Tomicha; Lukas Gabriel Souza Albuquerque; Ramão Lopes da Silva Neto; Reuel Toledo Borges, Ruan Victor Nunes Cardoso; Jorge Victor de Queiroz Brito Gama Barros; Gabriel Moreira de Sena Echeverria; Luiz Gustavo Geraldi Leite, Vinicius Medina Tomicha e Caio Vinicius de Oliveira Mariano. Técnico: Cristio Duarte Silveira e auxiliar técnico: Luiz Maique Melo de Freitas.

O professor Cristio Duarte mais uma vez agradeceu a direção da escola Doris Mendes Trindade, em nome da professora Marinete dos Santos Batista Silva, alunos, pais, coordenação, a FEMA e o prefeito Odilon pelo apoio e incentivo dado ao time.

Já a equipe de handebol feminino da Escola Doris, também se destacou, disputando entre as 11 melhores equipes do Estado e ficando em 4ª lugar nos Jogos Escolares, na 1ª divisão deste ano.

KARATÊ

Nessa modalidade os seguintes medalhistas são:

Valentina Vasques (CEJAR) conquistou a medalha de ouro na categoria Kumite até 54kg e garantiu vaga nos Jogos Escolares Brasileiros que será disputado em Recife-PE, em setembro; Lia Gaia (Marechal) conquistou a medalha de prata na categoria Kumite até 42kg; Isabely Vitória (EECM) também conquistou a medalha de prata, na categoria Kumite até 47kg.

Larissa Firmino (Escola Irene) ficou com a medalha de bronze na categoria Kumite acima de 54kg; Kauã Tavares (CEJAR) ficou com a medalha de prata na categoria Kumite menos de 63kg; Nicolas Albuquerque (CEJAR) conquistou a medalha de bronze, na categoria Kumite mais de 63kg; Kauã Tavares (CEJAR) também conquistou a medalha de bronze na categoria Kata; e Valentina Vasques (CEJAR) ficou com a medalha de bronze na categoria Kata; ambos os atletas são treinados pelo técnico e sensei Ednelson Pereira.

NATAÇÃO

Rafaela Portes de Souza Santos conquistou a medalha de bronze nos 100 metros peito e 50 metros peito (Escola Dóris); Gabriella do Espírito Santo Quevedo - medalha de bronze nos 50 metros borboleta (Escola Cejar); Maria Clara Magalhaes Ravaglia Vieira - medalha de prata nos 100 metros livre (Escola Irene Cicalise).

No revezamento 4x50 medley as atletas: Gabriela do Espirito Santo Quevedo (Cejar), Manuela Letroche de Souza (Cejar), Rafaela Portes de Souza Santos (Dóris) e Maria Clara Magalhaes Ravaglia Vieira (Escola Irene) ficaram com a medalha de bronze.

No revezamento 4x50 livre, as atletas Gabriela do Espirito Santo Quevedo (Cejar), Manuela Letroche de Souza (Cejar), Rafaela Portes de Souza Santos (Dóris) e Maria Clara Magalhães Ravaglia Vieira (Escola Irene) conquistaram a medalha de bronze.

No revezamento 4x50 medley misto, a equipe aquidauanense conquistou outra medalha de bronze com os atletas: João Guilherme (Cejar), Manuela Letroche (Cejar), Lucas Gabriel (Cejar) e Rafaela Portes (Dóris). Os atletas da natação são treinados pelo professor Álvaro da Silva Ferreira.