Aquidauana conquista título da Copa América Master de Basquetebol 50+

A equipe de Aquidauana escreveu mais um capítulo importante na história do esporte local ao conquistar, neste sábado (30), o título da Copa América Master de Basquetebol 50+ Masculino. A decisão aconteceu em Campo Grande, no Ginársio do clube União dos Sargentos, diante da Associação de Basquete de Veteranos de Mato Grosso do Sul (ABV-MS), e foi marcada por muita emoção dentro e fora de quadra.

Com o ginásio lotado e transmissão ao vivo pela internet, a final reuniu atletas, familiares, amigos e apaixonados pelo basquete. O confronto foi equilibrado do início ao fim e teve momentos de grande tensão, culminando em uma prorrogação decidida no último arremesso, que garantiu a vitória e o troféu para Aquidauana.

De acordo com o jogador Claudio Alviço, um dos destaques da equipe aquidauanense, liderada pelo técnico Clodoaldo Knu, a partida foi inesquecível.

“Foi um jogo emocionante. Nossa equipe vem sendo uma das sensações do campeonato e conseguimos coroar esse trabalho com o título. A decisão foi para a prorrogação e acabou sendo definida no último arremesso. Foi algo muito especial para todos nós”, afirmou.

Considerada uma das competições mais importantes do basquetebol master sul-mato-grossense, a Copa América Master foi disputada ao longo de aproximadamente três meses, reunindo equipes de diversas cidades do Estado em várias categorias. A grande final encerrou a temporada com partidas de alto nível técnico e arquibancadas cheias.

Claudio destacou ainda que a conquista é resultado do empenho dos atletas e do apoio recebido ao longo da competição. Segundo ele, a equipe contou com o suporte da Prefeitura Municipal de Aquidauana e de colaboradores que contribuíram para a participação dos jogadores na competição.

O atleta também agradeceu a torcida que acompanhou a campanha da equipe, tanto presencialmente quanto pela transmissão online.

“Ficamos muito felizes com o carinho das pessoas. Aquidauana está sendo muito bem representada na Copa. Receber esse apoio, essa torcida, especialmente depois dos 50 anos de idade, é algo gratificante e que nos motiva a continuar competindo”, disse.

Claudio aproveitou para agradecer ao jornal O Pantaneiro pelo apoio na divulgação da campanha da equipe durante toda a competição.

Mesmo com a comemoração do título ainda recente, os atletas já pensam nos próximos desafios. Segundo ele, no segundo semestre Aquidauana voltará às quadras para disputar novas competições nas categorias 40+ e 50+, mantendo viva a tradição do município no basquetebol master.

A conquista reforça o protagonismo de Aquidauana no esporte estadual e mostra que a paixão pelo basquete continua forte entre os atletas veteranos, que seguem inspirando novas gerações dentro e fora das quadras.