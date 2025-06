Aquidauana conquista título e sobe para 1ª divisão do basquete escolar

AGECOM

Na grande final, os aquidauanenses venceram a equipe de Paranaíba por 59 a 45. Com a conquista, Aquidauana garantiu acesso à primeira divisão dos Jogos Escolares em 2026, consolidando seu nome entre os melhores do estado.

Aquidauana segue se destacando nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. Desta vez, foi a seleção masculina de basquete, na categoria de 15 a 17 anos, que brilhou ao conquistar de forma invicta o título da segunda divisão da competição, realizada em Três Lagoas, entre os dias 26 de maio e 1º de junho.

A equipe campeã é formada por alunos atletas das Escolas Estaduais Coronel José Alves Ribeiro (Cejar) e Cândido Mariano, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – campus Aquidauana, e do Projeto Aquidabasquete.

Atletas campeões: João Flávio, Pedro Henrique, Luiz Henrique, Davi Bardella, Aruã Melgarejo, Davi Machado, Victor Figueiredo, Murilo Araújo e Pedro Benites.

Comissão técnica: técnico Alfredinho de Oliveira Junior, auxiliar técnico Carlos Manoel e preparador físico Vinícius Nascimento.

A participação da delegação contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Os Jogos Escolares foram organizados pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS), vinculada à SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

