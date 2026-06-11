Aquidauana constrói quebra-molas na MS-450 para reduzir velocidade e prevenir acidentes

Obra atende antiga solicitação de moradores da Vila Princesa do Sul e beneficia motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam rodovia de acesso à UEMS, Camisão e Piraputanga
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Atendendo a uma antiga solicitação dos moradores da Vila Princesa do Sul, a Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta quarta-feira (10) a construção de um quebra-molas na MS-450, no perímetro urbano do município.
O objetivo da obra é reduzir a velocidade dos veículos, prevenir acidentes e garantir mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A rodovia é uma das mais movimentadas da região, dando acesso ao campus da UEMS, aos distritos de Camisão e Piraputanga, além de ser utilizada diariamente por moradores, turistas e produtores rurais.
O serviço está sendo executado pela equipe de Artefatos da Secretaria Municipal de Administração. Durante a execução da obra, o trecho está devidamente sinalizado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). A Prefeitura orienta os motoristas a reduzir a velocidade e respeitar a sinalização para garantir a segurança de todos.
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