Aquidauana contabiliza 12 acidentes; Departamento de Trânsito aposta em campanhas educativas

Diretor do Departamento de Trânsito de Aquidauana, Flavio Gomes da Silva Filho / Arquivo Pessoal

Aos três meses de 2023, Aquidauana já contabiliza 12 acidentes de trânsito e uma morte ocasionada por isso. Toda a semana são registrados pequenos acidentes na região e em 15 de fevereiro, a morte de Regina Celia, aos 53 anos, após atropelar um pedestre na rua Giovane Toscano de Brito, no bairro Alto, comoveu a cidade.

A motociclista morreu na Santa Casa de Campo Grande após o acidente em Aquidauana. Ela trafegava numa moto quando atropelou o pedestre e caiu se ferindo gravemente. A motociclista foi transferida para a Capital, mas faleceu horas depois.

Apesar de o número de óbitos ser baixo em relação a outras cidades, Aquidauana anualmente contabiliza mais de 150 acidentes com vítimas. É o que mostra o relatório do Departamento de Trânsito de Aquidauana, sob o comando do diretor Flavio Gomes Filho.

Em 2023, foram 12 acidentes com vítimas, três acidentes sem vítimas e confeccionados 190 autos de infração de trânsito.

Segundo o relatório, somente esse ano foram 8 motos e um carro removidos ao Ciretran. E três pessoas tiveram seus documentos recolhidos. É preciso lembrar que nem todas as ocorrências são contabilizadas, já que há episódios em que as autoridades sequer são acionadas, em casos de danos materiais e resolução do problema pelos condutores.

Ao O Pantaneiro, o diretor Executivo de Trânsito, Flavio Gomes da Silva Filho, afirmou que o trabalho do Departamento é principalmente educativo e de conscientização. Ele pontua que diversas ações são realizadas de forma mensal, e que a Administração Municipal do prefeito Odilon Ribeiro, tem sido de total apoio nas ações do Departamento em todos os aspectos, como nas campanhas educativas e na estrutura operacional do Departamento.

“Aplicamos sempre medidas educativas. No Departamento, temos uma coordenadora de educação de trânsito que é pedagoga e sempre está elaborando projetos neste sentido. Fazemos campanhas mensais, ou seja, todo mês temos atividades a desenvolver.”

O diretor afirma que o número de infrações é regular e dentro da média, já que o Departamento conta com a parceria da Polícia Militar de Trânsito do Governo do Estado para fazer essa parte.

Ele cita as fiscalizações são constantes e pontua que o número de ocorrências com motos é grande na cidade.

“Fazemos fiscalizações constantes. Infelizmente, hoje, os acidentes maiores são com motociclistas e principalmente com esses entregadores, delivery, que correm bastante para fazerem as entregas. E isso a gente busca orientá-los, pois como eles não tem vínculo empregatício e se sofrem acidentes ficam numa situação bem ruim.”

Flavio Gomes da Silva Filho diz ainda que Aquidauana está entre um grupo de cidades o MS, que fazem parte do Plano Nacional de Redução de Acidentes do Trânsito. Aquidauana faz parte dos 9 municípios integrados ao sistema que é nacional e os índices no sistema são alimentados pelas Agências.

Entre as ações, o diretor afirma que o Maio Amarelo é um dos meses que Aquidauana faz mais atividades em prol da campanha de conscientização no trânsito. Ele esclareceu também que muitos dos acidentes de trânsito são causados com animais e a cidade emplaca projetos para amenizar a situação, já que é frequente visita de diversos animais, principalmente o tamanduá-bandeira.

Veja os números contabilizados pelo Departamento de Trânsito de Aquidauana.

2022

Em 2022, não houve acidentes com mortes na cidade. Apesar disso, o número de acidentes com vítimas saltou para 173 e sem vítimas para 89. Os autos de infração foram de 2.697 com 51 documentos recolhidos.

2021

Em 2021, houveram 4 mortes após acidentes de trânsito em Aquidauana. O número de acidentes com vítimas foi de 175 e sem vítimas 43. Foram confeccionados 2.546 autos de infração de trânsito com 51 documentos recolhidos.

2020

Conforme relatório do Departamento, em 2020, não houve mortes no trânsito de Aquidauana. Apesar disso, foram constatados 150 acidentes com vítimas e 45 acidentes sem vítimas com danos materiais.

Também em 2020 foram elaboradas 2.226 infrações de trânsito com 44 documentos recolhidos.