Aquidauana registra dois casos de febre maculosa e prefeitura emite novo alerta

Imagem ilustrativa / Prefeitura de Jundiaí

O município de Aquidauana divulgou nesta quinta-feira, dia 29, que há dois casos suspeitos de febre maculosa na cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana, as pacientes encontram-se estáveis, com gradual melhora do quadro clínico, em tratamento domiciliar, aguardando os resultados dos exames laboratoriais, para descarte ou confirmação de diagnóstico.

Conforme a nota da prefeitura, as equipes das unidades de saúde responsáveis pelas duas pacientes, juntamente com a Vigilância Epidemiológica Municipal estão monitorando e, também, seguindo todo o protocolo a respeito dos cuidados, exames e medicações exigidas nessa situação, conforme está estabelecido pela SES (Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul).

A coleta para exames será realizada em Aquidauana e enviada ao LACEN em Campo Grande. Depois as amostras são encaminhadas para São Paulo. Esse processo leva até 14 dias para que a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana receba o resultado do exame.

"Em nossa cidade há presença do carrapato estrela, o principal transmissor da febre maculosa, porém, até o momento, eles não estão contaminados. Lembrando que, somente o carrapato estrela contaminado é capaz de transmitir a doença", informou a nota da Prefeitura de Aquidauana.

O município informou que a população deve tomar os devidos cuidados ao necessitarem estar em áreas que servem de habit natural para o carrapato. É importante prevenir-se:

- Use roupas claras e com mangas compridas, facilitando a visualização de carrapatos;

- Use calças por dentro de botas, preferencialmente, de cano longo e vedadas com fita adesiva dupla face.

- Examine o próprio corpo a cada três horas, a fim de verificar a presença de carrapatos e, caso sejam encontrados, retire-os preferencialmente com auxílio de uma pinça, evitando esmagá-lo com as unhas, pois pode ocorrer contaminação.

Em caso de qualquer sintoma associado a doença, posterior a viagens, trilhas, pescas, passeios, procure imediatamente um serviço de saúde e, claro, nunca deixe de avisar que teve contato com o carrapato.