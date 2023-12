Aquidauana corre risco de ter chuva intensa

Aquiduana tem alerta de chuva intensa / O Pantaneiro

Aquidauana corre risco iminente de enfrentar chuvas intensas nas próximas horas, conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso abrange municípios localizados nas regiões noroeste, norte e leste de Mato Grosso do Sul, estando em vigor até o final da manhã de quinta-feira, 28.

Conforem o Inmet, a população local deve estar atenta, uma vez que existe a possibilidade de alagamentos e rajadas de vento, podendo atingir velocidades de até 60 km por hora.

Os municípios em estado de alerta incluem Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora e Três Lagoas.

A instabilidade climática persistirá ao longo da semana em todo o Estado, com elevadas temperaturas e ocorrência de pancadas de chuva no período da tarde.