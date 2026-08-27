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Rede Municipal de Ensino

Aquidauana estrutura política para fortalecer alfabetização nas escolas

Documento estabelece diretrizes para aprimorar o ensino da leitura e escrita; proposta envolve formação, avaliação e acompanhamento pedagógico

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/08/2026 às 13:35

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Proposta foi apresentada durante reunião realizada na manhã desta quinta-feira / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A Rede Municipal de Ensino de Aquidauana passa a contar com uma política específica para orientar as ações de alfabetização e letramento desenvolvidas no município. A proposta foi apresentada na manhã desta quinta-feira (27), durante reunião no gabinete da prefeitura, e engloba diretrizes voltadas ao trabalho pedagógico, à formação dos profissionais, à avaliação e ao acompanhamento da aprendizagem.

A apresentação contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), da secretária municipal de Educação e vereadora licenciada Wilsandra Béda e dos professores Aldrin Cunha e Ester Núbia, integrantes da equipe pedagógica da Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Durante o encontro, Wilsandra destacou que a iniciativa busca dar maior organização às ações desenvolvidas nas unidades de ensino e fortalecer o trabalho dos profissionais responsáveis pelo processo de alfabetização.

“A alfabetização é uma das etapas mais importantes da trajetória escolar e precisa ser assumida como um compromisso de toda a rede. Com esta política, queremos fortalecer o trabalho dos nossos professores, apoiar as equipes pedagógicas e garantir que cada criança tenha as condições necessárias para aprender, respeitando seu tempo, sua realidade e suas potencialidades”, afirmou a secretária.

A Política Municipal de Alfabetização e Letramento considera a alfabetização como uma responsabilidade compartilhada entre os diferentes integrantes da comunidade escolar. Nesse processo, estão envolvidos a Semed, equipes gestoras, coordenações pedagógicas, professores, profissionais de apoio, estudantes e famílias.

O documento também propõe a articulação entre diferentes etapas do processo educacional, contemplando a Educação Infantil e os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Entre os eixos previstos estão a formação continuada, avaliação, acompanhamento pedagógico, equidade, recomposição da aprendizagem e definição das responsabilidades de cada área.

Aquidauana cria política para fortalecer alfabetização na rede municipal2

Para Aquidauana, as diretrizes deverão levar em consideração as características sociais, culturais, territoriais e educacionais do município, valorizando a identidade local e ampliando o contato das crianças com experiências de oralidade, leitura, escrita, literatura, cultura e produção de conhecimento.

Como compromisso central, a política estabelece que todas as crianças da Rede Municipal de Ensino tenham acesso, dentro do tempo pedagógico adequado, aos conhecimentos e habilidades fundamentais de leitura, escrita, oralidade e compreensão. A proposta busca, dessa forma, fortalecer a qualidade e a continuidade das aprendizagens, com atenção à equidade e à inclusão dos estudantes ao longo de sua trajetória escolar.

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