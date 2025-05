Aquidauana inicia Maio Laranja no combate ao abuso e a exploração sexual

WhatsApp Image 2025 05 10 at 08.52.28

A Prefeitura de Aquidauana deu o pontapé inicial na campanha “Maio Laranja”, uma iniciativa importante que visa conscientizar a comunidade sobre a prevenção e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Essa ação marca os 25 anos do movimento “Faça Bonito”, reforçando o compromisso de toda a sociedade na defesa dos direitos das nossas crianças e jovens.

Durante todo o mês, a campanha promoverá diversas ações nas Escolas Municipais e CMEIs, em parceria com as Secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde e Saneamento, além do Conselho Tutelar e do Departamento de Trânsito.

O objetivo é orientar, mobilizar e sensibilizar a população sobre a importância da denúncia e da prevenção, mecanismos essenciais para garantir a proteção dos menores.

A abertura do evento contou com a participação da psicóloga educacional Sâmela Maria Feitosa, que destacou a relevância da campanha e o papel fundamental da escola como espaço de escuta, acolhimento e proteção às crianças. Em sua fala, ela reforçou a importância de criar ambientes seguros e de estar atento aos sinais de abuso.

O prefeito Mauro do Atlântico também esteve presente e reafirmou o compromisso da gestão municipal com a causa, ressaltando que a responsabilidade de proteger nossas crianças é de todos. Ele destacou ainda a importância de ações educativas e de uma rede de apoio que funcione de forma integrada.

Durante o evento, também foram realizadas orientações sobre como identificar sinais de abuso, os procedimentos de encaminhamento e a importância de uma escuta qualificada e acolhedora às vítimas. Essas ações reforçam a necessidade de todos estarem atentos e atuantes na proteção dos nossos menores.

A campanha Maio Laranja é uma oportunidade de reforçar o compromisso de Aquidauana com a infância e a adolescência, promovendo uma sociedade mais segura, consciente e protetora.

