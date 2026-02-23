Acessibilidade

23 de Fevereiro de 2026 • 15:28

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Aquidauana dá início ao ano letivo de 2026 com acolhida a quase 7 mil estudantes

Prefeito e secretária de Educação visitam escolas no primeiro dia de aula; materiais, uniformes e mochilas já foram adquiridos e serão distribuídos nos próximos dias

Da redação

Publicado em 23/02/2026 às 12:48

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Secretaria Municipal de Educação já realizou a compra de todo o material escolar, uniformes e mochilas dos estudantes / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Rede Municipal de Ensino de Aquidauana deu início oficialmente ao ano letivo de 2026 nesta semana, com as escolas abrindo as portas para receber os alunos em um dia marcado por reencontros, expectativa e acolhimento. O primeiro dia de aula trouxe a animação dos estudantes para reencontrar os colegas e vivenciar tudo o que o ambiente escolar prepara em termos de aprendizado, descobertas e novas experiências ao longo do ano.

Durante a manhã, o prefeito Mauro do Atlântico e a secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda, estiveram presentes na Escola Municipal Erso Gomes e na Escola Municipal Cívico-Militar CAIC Antônio Pace. Acompanhados pela equipe pedagógica, eles visitaram as instalações e observaram de perto a recepção dos alunos durante o primeiro turno de aulas, em um momento considerado importante para estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

A Secretaria Municipal de Educação já realizou a compra de todo o material escolar, uniformes e mochilas que serão destinados aos quase 7 mil estudantes da REME. Os itens foram adquiridos de acordo com as necessidades específicas de cada etapa de ensino, desde a pré-escola até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nos próximos dias, a distribuição será feita para todas as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede.

Com a estrutura preparada e os recursos garantidos, a administração municipal deseja a todos os alunos, professores e profissionais da educação um ano letivo repleto de aprendizado e conquistas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

AQUIDAUANA

Mais de 150 famílias recebem títulos definitivos de seus lotes nos Indaiás

Tempo

Dia será quente e grande probabilidade de chuva em Aquidauana

Futebol

CRA entra em campo no Estádio Noroeste neste domingo

A partida será às 16 horas e torcedores que forem ao estádio vestindo a camisa do CRA também pagam meia-entrada

Corpo de Bombeiros

Resgate em área de difícil acesso no Pantanal conta com apoio da Marinha do Brasil

Publicidade

AQUIDAUANA

Aquidauanense Gleice Helena é destaque hoje no Meu MS

ÚLTIMAS

Perigo

Veículo é destruído por incêndio em Ladário

Carro pegou fogo na estrada de acesso à Baía Negra

Luto

Morre aos 90 anos Adão da Costa, filho de pioneiros de Anastácio

Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens, lembrando de Adão como um homem de fé, dedicado à família e orgulhoso de suas origens

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo