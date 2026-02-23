Aquidauana dá início ao ano letivo de 2026 com acolhida a quase 7 mil estudantes

A Secretaria Municipal de Educação já realizou a compra de todo o material escolar, uniformes e mochilas dos estudantes / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Rede Municipal de Ensino de Aquidauana deu início oficialmente ao ano letivo de 2026 nesta semana, com as escolas abrindo as portas para receber os alunos em um dia marcado por reencontros, expectativa e acolhimento. O primeiro dia de aula trouxe a animação dos estudantes para reencontrar os colegas e vivenciar tudo o que o ambiente escolar prepara em termos de aprendizado, descobertas e novas experiências ao longo do ano.

Durante a manhã, o prefeito Mauro do Atlântico e a secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda, estiveram presentes na Escola Municipal Erso Gomes e na Escola Municipal Cívico-Militar CAIC Antônio Pace. Acompanhados pela equipe pedagógica, eles visitaram as instalações e observaram de perto a recepção dos alunos durante o primeiro turno de aulas, em um momento considerado importante para estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

A Secretaria Municipal de Educação já realizou a compra de todo o material escolar, uniformes e mochilas que serão destinados aos quase 7 mil estudantes da REME. Os itens foram adquiridos de acordo com as necessidades específicas de cada etapa de ensino, desde a pré-escola até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nos próximos dias, a distribuição será feita para todas as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede.

Com a estrutura preparada e os recursos garantidos, a administração municipal deseja a todos os alunos, professores e profissionais da educação um ano letivo repleto de aprendizado e conquistas.

