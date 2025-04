Aquidauana dá início às atividades da Patrulha Mirim 2025

Gabriela Bernardes

A nova turma do Projeto Patrulha Mirim deu início oficial às atividades de 2025 com a realização da aula inaugural na noite de terça-feira (15), no CPA3, em Aquidauana. O evento reuniu alunos, familiares, autoridades municipais e representantes da Polícia Militar, marcando o início de mais um ciclo de formação voltado à construção de valores sociais e ao fortalecimento da cidadania entre crianças e adolescentes.



Com o objetivo de promover formação cívica, ética e social a crianças e adolescentes, o projeto busca estimular valores como disciplina, respeito, responsabilidade e cidadania. Também é foco da iniciativa o incentivo à frequência escolar, à permanência nas instituições de ensino e à melhora do desempenho acadêmico.



Participaram da cerimônia o vice-prefeito Murilo Acosta, o secretário de Assistência Social Clériton Alvarenga, o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), tenente-coronel Willian da Silva Nascimento, e a diretora do IFMS – Campus Aquidauana, professora Andréa Marques Rosa.



Durante sua fala, o vice-prefeito Murilo Acosta destacou o apoio da administração municipal ao projeto e seu impacto na formação cidadã dos jovens. O secretário Clériton Alvarenga reforçou a importância de políticas públicas voltadas à juventude. Já o comandante do 7º BPM, Tenente-Coronel Willian, mencionou a parceria entre a Polícia Militar e o município na condução do projeto, e deu as boas-vindas aos novos patrulheiros.



A coordenadora Márcia Tozani agradeceu o apoio institucional e ressaltou que a proposta do projeto vai além das atividades disciplinares, enfatizando a formação integral dos alunos e o fortalecimento dos vínculos comunitários.



Os policiais militares responsáveis pela condução das atividades, Cabo Gilmar e Cabo Paula, apresentaram a metodologia que será adotada ao longo do ano letivo.



Criado em 2017, o Projeto Patrulha Mirim é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o 7º Batalhão de Polícia Militar. Atualmente, o programa conta com 52 alunos patrulheiros.

