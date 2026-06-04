Aquidauana dá início hoje ao 10º Encontro de Relíquias

Aquidauana entra no clima da nostalgia e da confraternização com o início do 10º Encontro de Relíquias, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural e turístico da cidade. A programação começa nesta quinta-feira (4), reunindo apaixonados por veículos antigos, motociclistas, expositores e visitantes vindos de diferentes regiões do Estado e do país.

Desde os últimos dias, a movimentação já é intensa na cidade. Diversos reliqueiros chegaram antecipadamente para organizar seus espaços e preparar os veículos que serão apresentados ao público. Também é grande a presença de motociclistas e viajantes em motorhomes, que transformam o evento em um verdadeiro ponto de encontro para amantes da estrada, da cultura automotiva e das boas histórias.

A abertura oficial será marcada por uma noite de muita música. Sobem ao palco as bandas GoBack, Tarja Preta e Arrústico, responsáveis por animar o público e dar início às comemorações da décima edição do encontro.

Ao longo dos anos, o Encontro de Relíquias consolidou-se como uma importante vitrine para veículos que marcaram época, atraindo colecionadores e admiradores de carros, motos e caminhões antigos. Além da exposição, o evento promove a troca de experiências entre os participantes e movimenta diversos setores da economia local, como hotéis, restaurantes, bares e comércio em geral.

A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante os dias de programação, fortalecendo o turismo e destacando Aquidauana como um dos principais destinos para eventos do segmento em Mato Grosso do Sul.

Mais do que uma exposição de veículos, o Encontro de Relíquias se tornou um espaço de convivência entre famílias, amigos e apaixonados pelo antigomobilismo, preservando a memória de máquinas que fizeram parte da história de diferentes gerações.

Com atrações para todas as idades, a décima edição promete ser uma das maiores já realizadas, celebrando uma década de tradição, cultura e paixão sobre rodas.