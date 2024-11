Aquidauana dá o pontapé inicial para a 4ª Copa Viva Pantanal de Futebol

Rhobson Lima/ O Pantaneiro

Na noite de ontem (7), o Espaço Vitória, em Aquidauana, foi palco do lançamento oficial da 4ª Copa Viva Pantanal de Futebol. Organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense, o evento marcou o início de uma das competições mais aguardadas da região, que traz uma premiação total de R$ 10 mil.



Com 18 equipes já sorteadas para os confrontos, a competição terá início no dia 24 de novembro, no tradicional Campo do Braquearão, localizado no bairro São Francisco, em Aquidauana. Os jogos acontecerão nas manhãs de domingo, prometendo agitar o final de semana dos moradores e amantes do futebol amador.



A expectativa é de muita emoção em campo e apoio da torcida, que sempre comparece em peso para prestigiar os talentos locais. A 4ª Copa Viva Pantanal de Futebol é um evento esportivo de destaque na região que, incentiva o esporte e promovendo a integração das comunidades.