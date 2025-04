Aquidauana dá posse a novos servidores aprovados em concurso público

Gabriela Bernardes

A Prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã desta terça-feira (1º), a cerimônia de posse de dois novos servidores municipais aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos realizado em junho de 2023.



O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e contou com a presença do vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, da secretária de Administração, Marluce Luglio, e da secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga. Familiares e amigos dos empossados também prestigiaram o momento.



Os novos servidores ocuparão cargos nas áreas de agente comunitário de saúde e assistente social. Durante a cerimônia, o vice-prefeito parabenizou os aprovados e ressaltou a importância do comprometimento no serviço público.



“Parabenizo vocês pela conquista. Não é fácil passar em concurso e, principalmente, chegar até a posse, é preciso muito empenho e dedicação. Quem ganha é a nossa população, que terá servidores capacitados para atendê-la, e a própria prefeitura”, afirmou Dr. Murilo Acosta.



As secretárias Marluce Luglio e Sandra Calonga também deram boas-vindas aos novos integrantes do quadro de servidores municipais, destacando a responsabilidade e o impacto positivo que seu trabalho terá para a administração pública e para a comunidade.



Os servidores nomeados iniciarão agora o estágio probatório, que tem duração de três anos. Durante esse período, serão avaliados semestralmente em critérios como assiduidade, cumprimento de normas, produtividade e responsabilidade. Ao final do período, caso sejam aprovados, garantirão a efetivação no cargo.

