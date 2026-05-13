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Saúde

Aquidauana debate balanços do Hospital Regional e organização de pré-conferências

Conselho Municipal de Saúde tratou do Plano de Ação da Saúde do Trabalhador 2026 e de mudanças no protocolo de fornecimento de tiras para glicemia capilar

Da redação

Publicado em 13/05/2026 às 15:26

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O Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realizou nesta segunda-feira (11), sua 349ª Reunião Ordinária, na Secretaria Municipal de Saúde. Durante o encontro, foram discutidas pautas consideradas estratégicas para a gestão da saúde pública no município.

Entre os temas debatidos, estiveram a análise de balancetes do Hospital Regional de Aquidauana, o Plano de Ação da Saúde do Trabalhador para 2026, a organização das Pré-Conferências Municipais de Saúde e alterações no protocolo de fornecimento de tiras para glicemia capilar, medicamento essencial para pacientes diabéticos.

As reuniões do Conselho Municipal de Saúde acontecem toda segunda segunda-feira do mês, são abertas ao público e realizadas na sede da Secretaria Municipal de Saúde. A participação da comunidade é incentivada, pois permite o acompanhamento e o controle social das políticas públicas de saúde no município.

O Conselho é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Suas deliberações têm caráter fiscalizador e consultivo, contribuindo para a transparência e a qualidade do atendimento à população. A próxima reunião ordinária está prevista para o mês de junho.

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