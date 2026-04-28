Aquidauana define estratégias para fortalecimento da Educação

A equipe pedagógica da Semed apresentou metas e ações específicas para cada etapa de ensino / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na manhã do último sábado (25) uma reunião de alinhamento estratégico com diretores, coordenadores, assistentes de coordenação e equipe técnica da rede municipal de ensino. O encontro, realizado no auditório da própria Secretaria, teve como objetivo planejar as ações para o semestre letivo e fortalecer o trabalho colaborativo entre as unidades escolares e a gestão central.

A programação começou com um café da manhã especial, proporcionando um momento de acolhimento e integração entre os participantes. Em seguida, a equipe pedagógica da Semed apresentou metas e ações específicas para cada etapa de ensino, com foco no planejamento eficiente e direcionado às necessidades da rede.

Durante o encontro, a secretária municipal de Educação e vereadora licenciada, Wilsandra Béda, ressaltou pontos essenciais para o bom andamento das atividades pedagógicas e administrativas. Ao encerrar a reunião, ela citou o filósofo Francis Bacon para defender a inovação no processo educacional: “Se quisermos alcançar resultados nunca antes alcançados, devemos empregar métodos nunca antes testados."

Outro ponto central da pauta foi a Avaliação Diagnóstica de Leitura e Escrita, aplicada no início do ano com estudantes do 1º ao 9º ano. Realizado pelos coordenadores da SEMED, o diagnóstico servirá como base para a definição de intervenções pedagógicas ao longo do período letivo, garantindo ações mais assertivas e focadas no desenvolvimento dos alunos.

A reunião também abordou temas fundamentais para a organização da rede municipal, incluindo:

- Orientações sobre o Plano Gestor, Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico (PPP);

- Documentação escolar, alimentação e transporte;

- Visitas técnicas de monitoramento.

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