Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento

O Pantaneiro

Aquidauana realiza nesta quarta-feira (10) o segundo dia do 2º Workshop de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Municipal, etapa do Programa Cidade Empreendedora. O encontro acontece no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), das 8h às 12h, com a presença de representantes de diversos setores.



Na abertura das atividades, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do processo participativo para definir prioridades e estratégias voltadas ao desenvolvimento do município.



Na primeira etapa do workshop, realizada ontem (9), os grupos de trabalho formados por representantes da sociedade civil e do poder público elaboraram as análises iniciais sobre os desafios e oportunidades de Aquidauana. Hoje, a programação tem como objetivo consolidar esse diagnóstico e estabelecer o mapa estratégico do município.



A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica, em parceria com o Sebrae/MS, e busca construir coletivamente um plano de ação para os próximos anos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!