10 de Setembro de 2025 • 12:56

Segundo dia

Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento

O encontro acontece no auditório da Secretaria Municipal de Educação

Da redação

Publicado em 10/09/2025 às 09:21

O Pantaneiro

Aquidauana realiza nesta quarta-feira (10) o segundo dia do 2º Workshop de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Municipal, etapa do Programa Cidade Empreendedora. O encontro acontece no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), das 8h às 12h, com a presença de representantes de diversos setores.

Na abertura das atividades, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do processo participativo para definir prioridades e estratégias voltadas ao desenvolvimento do município.

Na primeira etapa do workshop, realizada ontem (9), os grupos de trabalho formados por representantes da sociedade civil e do poder público elaboraram as análises iniciais sobre os desafios e oportunidades de Aquidauana. Hoje, a programação tem como objetivo consolidar esse diagnóstico e estabelecer o mapa estratégico do município.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica, em parceria com o Sebrae/MS, e busca construir coletivamente um plano de ação para os próximos anos.

