Aquidauana despede de Wilson Camargo, querido pela família e amigos

A cidade de Aquidauana está de luto com o falecimento de Wilson Camargo, aos 66 anos. Ele morreu em Campo Grande, para onde havia se deslocado para se submeter a uma cirurgia. Camargo morava em Sidrolândia, onde já enfrentava quadros de diabetes e hipertensão arterial, não resistiu às complicações pós-operatórias.
Nascido em 1959, Wilson Camargo deixa uma família numerosa, composta por netos e bisnetos, que lamentam a perda prematura. O velório começou na tarde desta segunda-feira, dia 2, às 17 horas, proporcionando um momento para que familiares e amigos se despedissem.
O sepultamento está marcado para a terça-feira, dia 3, a partir das 10 horas, no Cemitério São Sebastião, em Sidrolândia. A cerimônia encerra a jornada de uma vida que atravessou gerações e deixa saudades em todos que conviveram com ele. Nossos sentimentos à família enlutada.
