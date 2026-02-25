Acessibilidade

25 de Fevereiro de 2026 • 14:28

Saúde

Aquidauana deve receber 139 doses da vacina contra a dengue

Primeira remessa está na Rede de Frio Estadual e contempla exclusivamente profissionais das UBSs

Da redação

Publicado em 25/02/2026 às 13:00

André Lima

Aquidauana está entre os municípios contemplados na primeira etapa da estratégia de vacinação contra a dengue destinada a trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS). O município deve receber 139 doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, conforme previsão da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Mato Grosso do Sul recebeu 7.878 doses da vacina dengue (atenuada), quantitativo que corresponde a 55% do público-alvo estimado nesta fase inicial. As doses foram entregues na Rede de Frio Estadual no dia 23 de fevereiro, dentro da estratégia nacional coordenada pelo Ministério da Saúde para imunização de profissionais da APS do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta etapa, a vacinação será direcionada exclusivamente aos trabalhadores que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Em Aquidauana, assim como nos demais municípios, serão contemplados profissionais que exercem atividades assistenciais e preventivas, como médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e odontólogos. Também integram o público-alvo equipes multiprofissionais, incluindo nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, profissionais de Educação Física, assistentes sociais e farmacêuticos.

A estratégia abrange ainda Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate às Endemias (ACE) e trabalhadores administrativos e de apoio das unidades, como recepcionistas, vigilantes, equipes de limpeza, cozinheiros, auxiliares e motoristas de ambulância.

A vacina é aplicada em dose única, por via subcutânea, e é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de infecção prévia por dengue. A distribuição das doses segue critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, considerando o público-alvo de cada município.

Apesar do recebimento das vacinas, a SES informou que foram identificadas divergências nos lotes das embalagens. A inconformidade foi comunicada à empresa responsável pela logística, VTCLOG, e ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Neste momento, não é possível a emissão das notas fiscais pelo Estado por meio do Sistema Estadual de Informações em Saúde (SIES), o que impede a distribuição aos municípios, incluindo Aquidauana.

Segundo a Coordenadoria de Imunização da SES, o alinhamento técnico já foi realizado com os 79 municípios, com orientações sobre planejamento, armazenamento e organização da estratégia. A distribuição será iniciada após a regularização da situação junto ao Ministério da Saúde, quando também será confirmada oficialmente a pauta de envio das doses.

A SES informa que a vacinação dos trabalhadores da APS integra as ações de enfrentamento à dengue no Estado. Paralelamente, seguem as orientações para eliminação de recipientes que acumulam água parada, vedação de caixas d’água e apoio às equipes de combate às endemias, medidas voltadas à redução da circulação do vírus.

