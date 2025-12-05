Aquidauana deve registrar máxima de 38°C nesta sexta-feira

Há previsão para chuvas isoladas durante o dia
Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro, Arquivo
A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana terá mínima de 23°C e máxima de 38°C nesta sexta-feira (5). O dia deve apresentar céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do período.
As condições atmosféricas seguem influenciadas pelo calor e pela umidade, fatores que favorecem a formação de áreas de instabilidade, sobretudo durante a tarde. O Inmet recomenda atenção em caso de mudanças rápidas no tempo e reforça cuidados ao transitar durante eventuais pancadas de chuva, que podem reduzir a visibilidade.
