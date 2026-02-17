Acessibilidade

17 de Fevereiro de 2026 • 08:44

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Aquidauana deve registrar novo dia de calor intenso

Terça-feira de Carnaval será sem previsão de chuva

Redação

Publicado em 17/02/2026 às 06:30

Atualizado em 17/02/2026 às 06:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter

O calor segue firme na cidade de Aquidauana e região nesta terça-feira, 17, com o termômetro atingindo máximas próximas dos 35 °C ao longo da tarde, mantendo o padrão de tempo quente dos últimos dias. As projeções indicam sol forte e céu com poucas nuvens durante a maior parte do dia, com baixa umidade do ar e pouca ou nenhuma chance de chuva para os moradores da região.

Segundo dados meteorológicos, as temperaturas devem subir rapidamente já pela manhã, ultrapassando os 30 °C antes do meio-dia, e atingindo picos entre 33 °C e 35 °C durante a tarde. Mesmo quando houver alguma variação de nuvens, a presença de sol e o clima seco prevalecem, o que pode intensificar a sensação térmica em alguns momentos.

O cenário é típico de um período de massa de ar quente e seco sobre o interior do Brasil, comum no verão do Centro-Oeste, que reduz a umidade relativa do ar e inibe a formação de chuva. A previsão indica que a probabilidade de precipitação hoje é muito baixa, reforçando o caráter estável e seco do tempo

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Tradicionais marchinhas devem animar último dia do Pirafolia 2026

Aquidauana

Motociclista fica ferido após acidente no Santa Terezinha

Aquidauana

Motociclista colide com capivara na MS-450, em Piraputanga

A vítima estava consciente quando os socorristas chegaram, foi imobilizada e encaminhada para atendimento médico no Pronto Socorro de Aquidauana

Tempo

Tempo firme e calorão em Aquidauana anima foliões para o Pirafolia

Publicidade

Aquidauana

Quase tudo pronto para o Carnaval de Piraputanga

ÚLTIMAS

Bonito

Em noite histórica, Bruno e Barretto marcam o 1° Carnalaço em Bonito

O evento, que movimentou a cidade em pleno período de carnaval, mostrou a força da música sertaneja e reuniu um público animado

Carnaval

Pirafolia 2026: Prefeitura orienta foliões para um carnaval seguro

Garrafas de vidro estão proibidas durante a comemoração e atenção deve ser redobrada na MS-450, especialmente na região do novo trevo ainda em construção

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo