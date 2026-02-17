Aquidauana deve registrar novo dia de calor intenso

Você Repórter

O calor segue firme na cidade de Aquidauana e região nesta terça-feira, 17, com o termômetro atingindo máximas próximas dos 35 °C ao longo da tarde, mantendo o padrão de tempo quente dos últimos dias. As projeções indicam sol forte e céu com poucas nuvens durante a maior parte do dia, com baixa umidade do ar e pouca ou nenhuma chance de chuva para os moradores da região.

Segundo dados meteorológicos, as temperaturas devem subir rapidamente já pela manhã, ultrapassando os 30 °C antes do meio-dia, e atingindo picos entre 33 °C e 35 °C durante a tarde. Mesmo quando houver alguma variação de nuvens, a presença de sol e o clima seco prevalecem, o que pode intensificar a sensação térmica em alguns momentos.

O cenário é típico de um período de massa de ar quente e seco sobre o interior do Brasil, comum no verão do Centro-Oeste, que reduz a umidade relativa do ar e inibe a formação de chuva. A previsão indica que a probabilidade de precipitação hoje é muito baixa, reforçando o caráter estável e seco do tempo