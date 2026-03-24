Aquidauana deve ter chuva e trovoadas isoladas nesta terÃ§a-feira

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (24) indica temperatura mínima de 25ºC e máxima de 36ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o instituto, o dia será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.



A previsão aponta para condições de instabilidade, com possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia no município.