Aquidauana deve ter chuva e trovoadas isoladas nesta terÃ§a-feira

Inmet indica temperatura mÃnima de 25ºC e mÃ¡xima de 36ºC
VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (24) indica temperatura mínima de 25ºC e máxima de 36ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o instituto, o dia será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.
A previsão aponta para condições de instabilidade, com possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia no município.
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