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Clima

Aquidauana deve ter chuva e trovoadas isoladas nesta terÃ§a-feira

Inmet indica temperatura mÃ­nima de 25ºC e mÃ¡xima de 36ºC

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 24/03/2026 Ã s 07:22

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VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (24) indica temperatura mínima de 25ºC e máxima de 36ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, o dia será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.

A previsão aponta para condições de instabilidade, com possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia no município.

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