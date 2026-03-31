Aquidauana discute apoio Ã  nataÃ§Ã£o

AssociaÃ§Ã£o apresentou informaÃ§Ãµes sobre as atividades desenvolvidas, resultados recentes e o calendÃ¡rio de competiÃ§Ãµes previstas para o ano
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana realizou reunião com a União dos Pais e Amigos da Natação (Upan), atletas e responsáveis para tratar de ações relacionadas à modalidade no município.
Participaram do encontro o prefeito Mauro do Atlântico, os secretários Mauro Marino (Esporte e Lazer), Alexandre Périco (Gestão Estratégica) e Ernandes Peixoto (Finanças), além de integrantes da diretoria da Upan, pais, treinador e atletas.
Durante a reunião, a associação apresentou informações sobre as atividades desenvolvidas, resultados recentes e o calendário de competições previstas para o ano, incluindo eventos em níveis estadual, nacional e internacional. Também foi solicitada a ampliação do apoio da administração municipal para viabilizar a participação dos atletas.
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, já presta apoio logístico à associação para a participação em competições.
Segundo a administração municipal, atletas da Upan representam Aquidauana em competições em diferentes níveis e participam de eventos fora do município.
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