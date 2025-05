Aquidauana discute implantação da Sala Lilás com a Polícia Civil

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

O prefeito Mauro do Atlântico recebeu, na quarta-feira (29), a delegada Christiane Grossi de Araújo Rocha, assessora de Gestão de Processos e Planejamento da Delegacia Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A delegada é responsável pela coordenação da implementação das Salas Lilás nos municípios do Estado.



A reunião contou também com a presença do delegado regional de Polícia Civil, Amiylcar Eduardo Paracatu Romero; do delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, Ronaldo Jacob; da supervisora de Políticas Públicas para as Mulheres de Aquidauana, Josilene Rodrigues Rosa; e da procuradora jurídica do município, Catharine Marques Macedo.



Durante o encontro, foi apresentada ao prefeito a proposta de instalação da Sala Lilás em Aquidauana. O espaço é projetado dentro das delegacias para o atendimento de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, com a realização de depoimento especial e acompanhamento de profissionais capacitados.



Ao final da reunião, foi definido que os próximos passos envolverão estudos técnicos para viabilizar a implantação da Sala Lilás na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil, prefeituras e Conselhos de Segurança.



A Prefeitura de Aquidauana já integra a rede local de proteção à mulher em situação de violência. Entre as ações desenvolvidas estão audiências públicas, encontros com integrantes da rede de proteção e a criação do grupo integrado de Segurança às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar.



A Rede de Proteção de Atendimento à Mulher em Aquidauana é formada por diversos órgãos, incluindo o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil, Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Coordenadoria da Mulher, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

