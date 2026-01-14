Acessibilidade

14 de Janeiro de 2026 • 15:00

Aquidauana discute manutenção de pontes com produtores rurais da região do Taboco

O encontro foi realizado na manhã desta quarta-feira (14)

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 11:55

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

O prefeito em exercício de Aquidauana, Dr. Murilo Acosta, recebeu em seu gabinete produtores rurais da região do Taboco, localizada na BR-419, para discutir demandas relacionadas à infraestrutura viária rural, com ênfase na manutenção de pontes. O encontro foi realizado na manhã desta quarta-feira (14).

Durante a reunião, os produtores rurais apresentaram solicitações sobre as condições das travessias existentes na região. A equipe técnica do município informou que a manutenção e a reforma das pontes já estão previstas no planejamento da administração municipal.

As pontes Jabuti e Baía Negra são utilizadas para o deslocamento de moradores, trabalhadores e para o escoamento da produção agropecuária. Entre os serviços previstos estão a substituição de cabeceiras, do assoalho e de madeiras comprometidas, conforme o planejamento técnico apresentado.

Na ocasião, a equipe técnica apresentou as etapas necessárias para a execução das melhorias e esclareceu os trâmites administrativos em andamento relacionados ao processo.

Participaram da reunião os secretários municipais Robert Barros (Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas) e Márcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais), o fiscal de pontes da Secretaria de Planejamento, Alíbio Barbosa, além dos produtores rurais Fabrícia Araújo Sanches, Edson Alves Corrêa e Nelson Fialho.

