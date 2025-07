Aquidauana discute melhorias no atendimento a crianças e adolescentes

Gabriela Bernardes

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, reuniu-se com a coordenadora do Conselho Tutelar, Sandra Lopes, e o vice-coordenador, Marcos Góes, para discutir estratégias de fortalecimento da rede de proteção à infância e adolescência no município.



Durante o encontro, os representantes do Conselho apresentaram as principais demandas da instituição, que tem registrado aumento no número de atendimentos. A equipe solicitou apoio da administração municipal para melhorar a estrutura e os serviços prestados, buscando mais agilidade e eficiência no atendimento de casos de vulnerabilidade.



Entre os pontos tratados, foi destacada a necessidade de uma capacitação geral para todos os profissionais que integram a rede de proteção, com o objetivo de promover maior integração entre os órgãos envolvidos e fortalecer o sistema de atendimento.



A reunião também abordou a recente adesão do Conselho Tutelar de Aquidauana ao Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA). A ferramenta permite registrar e acompanhar ocorrências com maior precisão, além de subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas ao setor.



O prefeito Mauro reafirmou o compromisso da gestão com a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. “Nosso objetivo é fortalecer essa rede de cuidado e garantir que nenhuma criança ou adolescente fique desamparado. Parabenizo os conselheiros pelo trabalho e dedicação”, afirmou.



O Conselho Tutelar é um órgão autônomo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e possui atribuições como atender e aplicar medidas de proteção a crianças e adolescentes, encaminhar denúncias ao Ministério Público e fiscalizar entidades de atendimento, entre outras funções voltadas à garantia dos direitos infantojuvenis.

