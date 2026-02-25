Aquidauana discute parceria com Senai para oferta de cursos gratuitos

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou, na segunda-feira (24), reunião com representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para discutir parceria voltada à oferta de qualificação profissional e ações de geração de emprego e renda no município.



O encontro foi coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, do coordenador do Núcleo de Projeto de Geração de Emprego e Renda da Assistência Social, Kleber Gaeta, e dos representantes do Senai Mário Lucas, Rodrigo Manoel e Adriane Macedo, do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas.



Durante a reunião, foram apresentadas propostas para oferta de cursos técnicos e profissionalizantes destinados à população de Aquidauana, abrangendo setores do comércio e da indústria. Entre as áreas de interesse do município estão panificação, eletricista, pedreiro, pintor, mecânico de motocicleta, mecânico de trator e construção civil, além de outras capacitações alinhadas às demandas do mercado local.



Também foi discutida a possibilidade de disponibilizar no município técnicos e estrutura laboratorial para certificação de produtos de produção caipira, com emissão de selo da Vigilância Sanitária municipal e estadual. A medida prevê agregar valor à produção local e atender pequenos produtores.



Segundo a prefeitura, a parceria poderá viabilizar a qualificação gratuita de mais de 400 pessoas. Estudos técnicos serão realizados para avaliar a viabilidade da iniciativa, os custos envolvidos e o cronograma para a oferta dos cursos.