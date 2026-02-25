Acessibilidade

25 de Fevereiro de 2026 • 14:30

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana discute parceria com Senai para oferta de cursos gratuitos

Também foi discutida a possibilidade de disponibilizar no município técnicos e estrutura laboratorial para certificação de produtos de produção caipira

Da redação

Publicado em 25/02/2026 às 11:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou, na segunda-feira (24), reunião com representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para discutir parceria voltada à oferta de qualificação profissional e ações de geração de emprego e renda no município.

O encontro foi coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, do coordenador do Núcleo de Projeto de Geração de Emprego e Renda da Assistência Social, Kleber Gaeta, e dos representantes do Senai Mário Lucas, Rodrigo Manoel e Adriane Macedo, do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas.

Durante a reunião, foram apresentadas propostas para oferta de cursos técnicos e profissionalizantes destinados à população de Aquidauana, abrangendo setores do comércio e da indústria. Entre as áreas de interesse do município estão panificação, eletricista, pedreiro, pintor, mecânico de motocicleta, mecânico de trator e construção civil, além de outras capacitações alinhadas às demandas do mercado local.

Também foi discutida a possibilidade de disponibilizar no município técnicos e estrutura laboratorial para certificação de produtos de produção caipira, com emissão de selo da Vigilância Sanitária municipal e estadual. A medida prevê agregar valor à produção local e atender pequenos produtores.

Segundo a prefeitura, a parceria poderá viabilizar a qualificação gratuita de mais de 400 pessoas. Estudos técnicos serão realizados para avaliar a viabilidade da iniciativa, os custos envolvidos e o cronograma para a oferta dos cursos.

Leia Também

• Aquidauana oferece 15 vagas de emprego nesta quarta-feira

• Quarta-feira terá máxima de 33ºC e previsão de pancadas de chuva em Aquidauana

• SPU vai discutir demarcação de terrenos federais em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Aquidauana se despede de Maria de Lurdes Mongelli

Educação

Aquidauana realiza Jornada Formativa 2026 para profissionais da REME

Oportunidade

Aquidauana disponibiliza 20 vagas de emprego nesta terça-feira

Terça-feira terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana

Aquidauana dá início ao ano letivo de 2026 com acolhida a quase 7 mil estudantes

Mutirão Cidade Limpa avança para três vilas em Aquidauana

Clima

Terça-feira terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana

Publicidade

Acidente

Queda de galho danifica residência no bairro Maria Leite em Corumbá

ÚLTIMAS

Tráfico

PRF apreende 17 kg de skunk em ônibus na rodovia BR-262

Jovem de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas após contradições em fiscalização de rotina

Oportunidade

TJMS abre inscrições para estágio em Direito na comarca de Terenos

Os interessados devem realizar a inscrição na Secretaria do Foro da comarca, das 12 às 18 horas, dentro do período estabelecido

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo