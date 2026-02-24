Aquidauana disponibiliza 20 vagas de emprego nesta terça-feira

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 20 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (24), para oportunidades locais e regionais, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão abertas:
01 vaga para açougueiro
01 vaga para atendente balconista
05 vagas para auxiliar de linha de produção
01 vaga para auxiliar em saúde bucal
01 vaga para carregador e descarregador de caminhões
01 vaga para cozinheira de restaurante
01 vaga para farmacêutico
01 vaga para técnico de enfermagem
Para PcD (Aquidauana/Anastácio) estão disponíveis:
01 vaga para jardineiro
01 vaga para trabalhador rural
Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades) são ofertadas:
02 vagas para auxiliar de cozinha
02 vagas para campeiro
01 vaga para cozinheira de restaurante
01 vaga para trabalhador de pecuária polivalente
A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil.
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para informações é (67) 3241-5652.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Aquidauana anuncia 23 vagas de emprego nesta quarta-feira
Semana começa com 20 vagas de emprego em Aquidauana
Oficina
Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto
Saúde
Iniciativa inédita na saúde municipal utilizará animais da Polícia Militar como facilitadores
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS