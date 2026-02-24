Acessibilidade

24 de Fevereiro de 2026 • 16:49

Oportunidade

Aquidauana disponibiliza 20 vagas de emprego nesta terça-feira

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador

Da redação

Publicado em 24/02/2026 às 09:12

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 20 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (24), para oportunidades locais e regionais, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão abertas:

01 vaga para açougueiro

01 vaga para atendente balconista

05 vagas para auxiliar de linha de produção

01 vaga para auxiliar em saúde bucal

01 vaga para carregador e descarregador de caminhões

01 vaga para cozinheira de restaurante

01 vaga para farmacêutico

01 vaga para técnico de enfermagem

Para PcD (Aquidauana/Anastácio) estão disponíveis:

01 vaga para jardineiro

01 vaga para trabalhador rural

Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades) são ofertadas:

02 vagas para auxiliar de cozinha

02 vagas para campeiro

01 vaga para cozinheira de restaurante

01 vaga para trabalhador de pecuária polivalente

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil.

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para informações é (67) 3241-5652.

