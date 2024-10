Aquidauana disponibiliza boletins de urnas após eleições

Boletins estão disponíveis em frente ao Cartório Eleitoral de Aquidauana / Ronald Régis, O Pantaneiro

O Cartório Eleitoral de Aquidauana disponibilizou na manhã desta terça-feira (8), os boletins de urnas, após as eleições municipais realizadas no último domingo (6).



Os boletins estão disponibilizados em frente ao Cartório Eleitoral de Aquidauana e podem ser conferidos pela população.



Em entrevista à reportagem de O Pantaneiro, Fábio Dantas, chefe do Cartório Eleitoral de Aquidauana, explica que toda urna emite um boletim assim que encerra a votação. “Então aqui na frente do Cartório estão todos os 142 boletins. Até os candidatos estão conferindo os boletins”.



Outro ponto destacado por Dantas é o prazo para justificativa do eleitor que não votou. “Tem um prazo de até 5 de dezembro para justificativa, sendo 60 dias após as eleições. O eleitor deve procurar o cartório no horário do meio-dia até às 18h e a gente pode justificar essa ausência”.



O chefe diz ainda ser importante levar algum documento que comprove a ausência no dia da votação. “Caso foi uma enfermidade, um atestado médico, ou trabalho, ou alguma coisa para comprovar, para o juiz justificar”.



Por fim, Dantas afirma que os candidatos eleitos têm até 5 de novembro para apresentar a prestação de contas, principalmente os eleitos e alguns suplentes. “Para que possa ocorrer a diplomação marcada para 12 de dezembro e então, os políticos assumam suas cadeiras em 1º de janeiro”.