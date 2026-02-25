Acessibilidade

25 de Fevereiro de 2026 • 14:30

Saúde

Aquidauana divulga calendário de aplicação do Palivizumabe para bebês de alto risco

Imunizante previne formas graves de infecção pelo vírus sincicial respiratório em crianças prematuras e com comorbidades

Da redação

Publicado em 25/02/2026 às 13:16

Diferentemente de uma vacina, o Palivizumabe é uma imunoglobina um tipo de anticorpo "pronto" / Agencia Brasil

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (Sesau), divulgou o calendário de aplicação do Palivizumabe, imunizante destinado à prevenção de formas graves de infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR) em bebês de alto risco.

Diferentemente de uma vacina, o Palivizumabe é uma imunoglobina – um tipo de anticorpo "pronto" que produz imunização passiva. Atualmente, é a única forma disponível para a prevenção de quadros graves de infecções respiratórias em lactentes, como bronquiolite e pneumonias causadas pelo vírus sincicial respiratório.

Público-alvo

O imunizante é indicado para:
- Crianças prematuras nascidas com 28 semanas ou menos, com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias)
- Crianças com idade inferior a 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) que apresentem doença pulmonar crônica da prematuridade, displasia broncopulmonar ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica

Local e horário

As aplicações serão realizadas na ESF João Jorge Carneiro (Posto da Duque), das 8h às 11h. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os responsáveis podem entrar em contato pelo telefone 67 3240-1400, ramal 1480 – Sala da Atenção Primária.

