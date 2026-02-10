Acessibilidade

10 de Fevereiro de 2026 • 20:22

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Aquidauana divulga calendário para aplicação do imunizante Palivizumabe em 2026

O VSR é um dos principais causadores de bronquiolites e pneumonias graves em bebês e lactentes

Da redação

Publicado em 10/02/2026 às 19:05

Atualizado em 10/02/2026 às 19:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

livizumabe para 2026. O imunizante, administrado em dose única mensal durante o período de maior circulação do vírus / Ministério da Saúde

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (Sesau, divulgou o calendário de aplicação do medicamento Palivizumabe para 2026. O imunizante, administrado em dose única mensal durante o período de maior circulação do vírus, será oferecido em datas específicas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) João Jorge Carneiro, conhecida como Posto da Duque, sempre das 8h às 11h.

As datas previstas para aplicação são: 28 de fevereiro, 28 de março, 25 de abril, 30 de maio, 27 de junho e 25 de julho. O Palivizumabe não é uma vacina, mas uma imunoglobulina, um tipo de anticorpo "pronto" que oferece proteção passiva contra formas graves de infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

O VSR é um dos principais causadores de bronquiolites e pneumonias graves em bebês e lactentes. A administração do Palivizumabe é, atualmente, a única forma de prevenção medicamentosa para esses quadros críticos em crianças consideradas de alto risco.

A aplicação é indicada para dois grupos específicos: crianças prematuras nascidas com 28 semanas de gestação ou menos, com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias); e crianças com idade inferior a 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) que apresentem doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar) ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica significativa.

Serviço – Para esclarecer dúvidas sobre a indicação e documentação necessária, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com a Sala da Atenção Primária da Sesau pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1480. A ação visa proteger os bebês mais vulneráveis durante os meses de maior risco para infecções respiratórias graves.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tragédia

Colisão entre carro e carreta deixa um morto na BR-262 em Aquidauana

Oportunidade

Semana começa com 20 vagas de emprego em Aquidauana

Tragédia

Casal morre em acidente entre carro e moto em Aquidauana

Ciclista morre em grave acidente em Anastácio 

Trabalhador morre eletrocutado ao ligar bomba d'água às margens do Rio Miranda

Morre ex-morador de Aquidauana Ernane José Kraich

Clima

Aquidauana tem previsão de chuva e trovoadas nesta segunda-feira

Publicidade

Cheia Rio Aquidauana

Nível do Rio Aquidauana já começa a baixar

ÚLTIMAS

Educação

Bonito inicia Jornada Pedagógica 2026 com foco na educação com sentido

tema escolhido para 2026 reforça o compromisso da rede municipal com uma educação que valorize a diversidade

Cidadania

MS ganha fórum especial de políticas públicas para mulheres

Com caráter consultivo e propositivo, o Fórum será coordenado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo