Aquidauana divulga calendário para aplicação do imunizante Palivizumabe em 2026

livizumabe para 2026. O imunizante, administrado em dose única mensal durante o período de maior circulação do vírus / Ministério da Saúde

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (Sesau, divulgou o calendário de aplicação do medicamento Palivizumabe para 2026. O imunizante, administrado em dose única mensal durante o período de maior circulação do vírus, será oferecido em datas específicas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) João Jorge Carneiro, conhecida como Posto da Duque, sempre das 8h às 11h.

As datas previstas para aplicação são: 28 de fevereiro, 28 de março, 25 de abril, 30 de maio, 27 de junho e 25 de julho. O Palivizumabe não é uma vacina, mas uma imunoglobulina, um tipo de anticorpo "pronto" que oferece proteção passiva contra formas graves de infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

O VSR é um dos principais causadores de bronquiolites e pneumonias graves em bebês e lactentes. A administração do Palivizumabe é, atualmente, a única forma de prevenção medicamentosa para esses quadros críticos em crianças consideradas de alto risco.

A aplicação é indicada para dois grupos específicos: crianças prematuras nascidas com 28 semanas de gestação ou menos, com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias); e crianças com idade inferior a 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) que apresentem doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar) ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica significativa.

Serviço – Para esclarecer dúvidas sobre a indicação e documentação necessária, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com a Sala da Atenção Primária da Sesau pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1480. A ação visa proteger os bebês mais vulneráveis durante os meses de maior risco para infecções respiratórias graves.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!