Aquidauana divulga gabarito preliminar de processo seletivo da Educação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou, na segunda-feira (26), o gabarito preliminar da prova objetiva do processo seletivo público destinado à formação de cadastro reserva para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED). As provas foram aplicadas no domingo (25) e integram o certame que prevê contratações temporárias ao longo de 2026, conforme a necessidade da administração municipal.



O gabarito preliminar está disponível no site da banca organizadora, a Associação Plínio Mendes dos Santos, e pode ser consultado por meio do link:https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/822/concursos/8/anexos/499de82d-fdc5-418d-8a74-0d6ac6d31bc0.pdf



O processo seletivo contempla cargos das áreas de magistério e administrativa, com contratos válidos por um ano, podendo ser prorrogados por igual período. As convocações seguirão o calendário escolar da Rede Municipal de Ensino e obedecerão rigorosamente à ordem de classificação final.



Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Para aprovação nesta etapa, é necessário alcançar no mínimo 50% de aproveitamento. As provas foram aplicadas em diversas escolas públicas do município e também no campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em razão do elevado número de inscritos.



Na área do magistério, o certame prevê cadastro reserva para os cargos de coordenador pedagógico e professores de Pedagogia (1º ao 5º ano e educação infantil), além das disciplinas de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática e Educação Especial (AEE). A remuneração para professores é de R$ 3.906,53, para jornada de 20 horas semanais, com exigência de licenciatura na área. Havendo disponibilidade inferior a 20 horas, a contratação poderá ocorrer de forma proporcional.



Também há oportunidades na área administrativa. Para nível superior, os cargos são de psicólogo e nutricionista, com salário de R$ 3.494,06. No nível médio, as funções incluem agente administrativo, assistente pedagógico e profissional de apoio escolar, com salários entre R$ 1.660,83 e R$ 2.441,57. Já para nível fundamental, as vagas são para motorista, motorista de transporte escolar, merendeira, vigia, inspetor de alunos, auxiliar de serviços gerais e monitor de transporte escolar, com remunerações que variam de R$ 1.378,83 a R$ 1.433,66.



O edital do processo seletivo prevê ainda reserva de vagas para ações afirmativas, sendo 5% destinadas a pessoas com deficiência, 10% para pessoas negras, 10% para indígenas e 5% para quilombolas. A opção pela cota deve ser informada no momento da inscrição, com apresentação da documentação exigida.



Os candidatos aprovados na prova objetiva ainda passarão pela avaliação de títulos, de caráter classificatório, que será realizada no dia 3 de fevereiro de 2026, por meio do envio de documentos em formato digital no site oficial da banca examinadora.

