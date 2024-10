Aquidauana divulga cronograma de missas de Finados

Reprodução

No próximo dia 2 de novembro, feriado de Finados, a cidade de Aquidauana contará com uma programação especial de celebrações nos principais cemitérios. Missas serão realizadas para homenagear e lembrar os entes queridos que já partiram.



As celebrações estão programadas da seguinte forma:



Cemitério Piraputanga: às 6h

Cemitério Limão Verde: às 8h

Cemitério Municipal: às 6h

Cemitério Dourado: às 8h



O Dia de Finados é tradicionalmente um momento de reflexão e oração, e as missas celebradas nos cemitérios oferecem um espaço de encontro para as famílias e amigos prestarem homenagens aos falecidos.



O tema espiritual da data se destaca com a passagem bíblica de João 11:25-26, destacada na divulgação do evento: "Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá."



Esse é um momento de respeito e solidariedade, onde a comunidade de Aquidauana é convidada a participar das missas para manter vivas as memórias e tradições relacionadas ao Dia de Finados.