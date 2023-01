Aquidauana e 38 cidades estão em alerta de perigo para chuvas intensas

Chuva em Aquidauana

Aquidauana e outras 38 cidades de Mato Grosso do Sul estão em alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira (2). A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica volume de chuva que pode atingir 100 mm por dia, além de rajadas de vento de 100 km/h.

O instituto avisa para situações de perigo, que segue em aviso laranja até às 10h de terça-feira (3). O volume de chuva pode variar entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm ao dia, acompanhada de ventos intensos de 60 a 100 km/h.

A condição emite risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, durante a vigência do alerta. Ainda durante a manhã e período da tarde, a cidade registrou chuvas rápidas isoladas.

Além de Aquidauana estão em alerta: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.