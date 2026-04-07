Aquidauana e Anastácio alinham atendimento materno e infantil

Thaís Mendes/ Prefeitura de Aquidauana

Com foco na organização do atendimento à população, foi realizado nesta terça-feira (7), no Centro de Atendimento Materno e Infantil (CAMI), o Encontro de Enfermeiros Assistenciais. A atividade reuniu profissionais dos municípios de Aquidauana e Anastácio.



Durante a reunião, os participantes discutiram o fluxo de encaminhamento de pacientes, com a definição de critérios para identificação de casos que demandam maior atenção. O objetivo é padronizar procedimentos e contribuir para a agilidade no atendimento.



Outro ponto abordado foi a comunicação entre as equipes. Os profissionais trataram da utilização de canais diretos para o compartilhamento de informações, com a finalidade de reduzir falhas e garantir que os dados cheguem aos responsáveis pelo atendimento.



Também houve troca de informações entre os participantes sobre o acompanhamento de pacientes. A proposta discutida prevê que a equipe de origem mantenha o acompanhamento dos casos, mesmo quando o atendimento ocorrer em outro serviço.



O encontro incluiu ainda o debate sobre estratégias para reduzir faltas em consultas, especialmente no pré-natal e no atendimento infantil. Entre as medidas discutidas está a busca ativa de gestantes e crianças que não comparecerem aos atendimentos agendados.



Como encaminhamentos, foram sugeridas a apresentação dos atendimentos realizados no CAMI, a organização de orientações voltadas a casos de maior risco, a identificação de dificuldades no processo de encaminhamento e a realização de reuniões periódicas entre as equipes.