Chuva em bairros da cidade / O Pantaneiro

Aquidauana e Anastácio estão em alerta de chuvas intensas neste domingo (13). O aviso foi emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



O alerta, de cor laranja, é mais intenso e prevê risco de chuva de até 60 milímetros por hora e rajadas de vento de 100 km por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Além de Aquidauana e Anastácio, o alerta é válido para Campo Grande, Alcinópolis, Antônio João, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Caracol, Corguinho, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Terenos.