Aquidauana e Anastácio garantem pagamento integral dos servidores municipais

O pagamento estimula a circulação de recursos que beneficiam toda a comunidade econômica de Aquidauana e Anastácio / Divulgação/Agência Brasil

As prefeituras de Aquidauana e Anastácio cumpriram na data de hoje, 30 de dezembro de 2025, o pagamento integral dos salários de todos os servidores municipais, incluindo o 13º salário. O cumprimento do calendário financeiro dentro do mês trabalhado reforça a organização e a responsabilidade fiscal das gestões municipais no encerramento do ano.

O pagamento em dia tem impacto direto na economia local, injetando recursos no comércio e nos serviços das duas cidades durante o período de festas de fim de ano. Para os servidores, a garantia da remuneração dentro do prazo representa segurança financeira, motivação e reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano.

A medida também reflete o compromisso das administrações com a manutenção do poder de compra dos funcionários públicos e com a estabilidade das finanças familiares, especialmente em um momento de maior demanda por gastos com celebrações e planejamento para o ano seguinte.

Ao longo de 2025, as duas prefeituras mantiveram a regularidade nos pagamentos, honrando os 12 meses de salários e o 13º dentro dos prazos legais, demonstrando uma gestão organizada e um respeito consistente aos servidores municipais. A ação contribui para a qualidade de vida dos trabalhadores e fortalece a confiança na administração pública local.

O pagamento pontual encerra o ano com um balanço positivo na relação entre gestão municipal e servidores, além de estimular a circulação de recursos que beneficiam toda a comunidade econômica de Aquidauana e Anastácio.

