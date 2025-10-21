Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 11:57

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio oferecem 37 vagas de emprego nesta terça-feira

Os interessados podem obter informações iniciais por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador

Da redação

Publicado em 21/10/2025 às 08:59

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 37 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (21), distribuídas entre oportunidades locais e regionais para diversas áreas profissionais. As vagas atendem aos municípios de Aquidauana, Anastácio e região rural.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio): 22 vagas

02 Atendente de conveniência

01 Auxiliar administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

03 Estoquista

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Office-boy

01 Recepcionista/secretária

02 Vendedor porta a porta

Vagas regionais (rural/outras cidades): 15 vagas

02 Campeiro

03 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Não há vagas para pessoas com deficiência (PCD) na data de hoje.

Os interessados podem obter informações iniciais por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador, onde ocorre a atualização dos dados e a verificação de compatibilidade com o perfil profissional.

Atendimento

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser preenchidas a qualquer momento conforme a demanda das empresas.

