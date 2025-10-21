Aquidauana e Anastácio oferecem 37 vagas de emprego nesta terça-feira

Os interessados podem obter informações iniciais por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 37 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (21), distribuídas entre oportunidades locais e regionais para diversas áreas profissionais. As vagas atendem aos municípios de Aquidauana, Anastácio e região rural.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio): 22 vagas
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo
08 Auxiliar de linha de produção
03 Estoquista
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
03 Office-boy
01 Recepcionista/secretária
02 Vendedor porta a porta
Vagas regionais (rural/outras cidades): 15 vagas
02 Campeiro
03 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Não há vagas para pessoas com deficiência (PCD) na data de hoje.
Os interessados podem obter informações iniciais por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador, onde ocorre a atualização dos dados e a verificação de compatibilidade com o perfil profissional.
Atendimento
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
As vagas são atualizadas diariamente e podem ser preenchidas a qualquer momento conforme a demanda das empresas.
