Aquidauana e Anastácio oferecem 37 vagas de emprego nesta terça-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 37 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (21), distribuídas entre oportunidades locais e regionais para diversas áreas profissionais. As vagas atendem aos municípios de Aquidauana, Anastácio e região rural. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio): 22 vagas

01 Auxiliar administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

03 Estoquista

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Office-boy

01 Recepcionista/secretária

02 Vendedor porta a porta



Vagas regionais (rural/outras cidades): 15 vagas

02 Campeiro

03 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola



Não há vagas para pessoas com deficiência (PCD) na data de hoje.



Os interessados podem obter informações iniciais por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador, onde ocorre a atualização dos dados e a verificação de compatibilidade com o perfil profissional.



Atendimento



Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana



Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h



Telefone: (67) 3241-5652



As vagas são atualizadas diariamente e podem ser preenchidas a qualquer momento conforme a demanda das empresas.

