Aquidauana e Anastácio oferecem 42 vagas de emprego nesta terça-feira

As chances abrangem diferentes níveis de escolaridade e setores, contemplando desde funções de atendimento e serviços até vagas no segmento produtivo e no campo
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador divulgou nesta terça-feira (2) um total de 42 vagas de emprego disponíveis para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades em áreas rurais da região. As chances abrangem diferentes níveis de escolaridade e setores, contemplando desde funções de atendimento e serviços até vagas no segmento produtivo e no campo.
Entre as oportunidades locais, estão vagas para auxiliar de linha de produção (08), carregador e descarregador de caminhões (05), garçom (03), além de postos de agente funerário (tanatopraxista), empregado doméstico, gerente de farmácia, operador de caixa, recepcionista, vendedor interno e visual merchandiser.
Na área rural e em outras cidades próximas, também há vagas para carbonizador (03), campeiro na pecuária (03), capataz (01), cozinheiro geral (03), pedreiro (05) e trabalhador rural (02). Há ainda vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).
A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre disponibilidade podem ser obtidas pelo telefone 3241-5652, mas a atualização cadastral e a candidatura devem ser feitas presencialmente no posto de atendimento.
O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
