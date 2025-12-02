Acessibilidade

02 de Dezembro de 2025 • 13:16

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio oferecem 42 vagas de emprego nesta terça-feira

As chances abrangem diferentes níveis de escolaridade e setores, contemplando desde funções de atendimento e serviços até vagas no segmento produtivo e no campo

Da redação

Publicado em 02/12/2025 às 10:20

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta terça-feira (2) um total de 42 vagas de emprego disponíveis para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades em áreas rurais da região. As chances abrangem diferentes níveis de escolaridade e setores, contemplando desde funções de atendimento e serviços até vagas no segmento produtivo e no campo.

Entre as oportunidades locais, estão vagas para auxiliar de linha de produção (08), carregador e descarregador de caminhões (05), garçom (03), além de postos de agente funerário (tanatopraxista), empregado doméstico, gerente de farmácia, operador de caixa, recepcionista, vendedor interno e visual merchandiser.

Na área rural e em outras cidades próximas, também há vagas para carbonizador (03), campeiro na pecuária (03), capataz (01), cozinheiro geral (03), pedreiro (05) e trabalhador rural (02). Há ainda vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre disponibilidade podem ser obtidas pelo telefone 3241-5652, mas a atualização cadastral e a candidatura devem ser feitas presencialmente no posto de atendimento.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Leia Também

