Acessibilidade

10 de Dezembro de 2025 • 12:12

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana e Anastácio oferecem 46 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Casa do Trabalhador lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores

Da redação

Publicado em 10/12/2025 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta quarta-feira (10), 46 vagas de emprego disponíveis para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades em áreas rurais e municípios da região.

Entre as vagas locais, estão: agente funerário (1), ajudante de forneiro (2), auxiliar de linha de produção (8), ajudante de obras (2), carregador e descarregador de caminhões (5), empregada doméstica (1), garçom (3), gerente de farmácia (1), atendente de consultório médico (1) e visual merchandiser (1).

Para as vagas regionais e rurais, há oportunidades para carbonizador (3), campeiro na pecuária (3), capataz (1), cozinheiro geral (3), pedreiro (5), servente de obras (8) e trabalhador rural (2). Há também vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

A Casa do Trabalhador lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre disponibilidade são fornecidas pelo telefone 3241-5652, mas os interessados devem comparecer presencialmente ao posto para atualização cadastral e verificação do perfil profissional.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira

• Semana termina com 47 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

• Aquidauana e Anastácio têm 46 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

4ª etapa

Circuito Unimed de Vôlei de Praia reúne atletas e público em Aquidauana

Clima

Terça-feira terá calor e trovoadas em Aquidauana

Solidariedade 

Bazar da ACCE começa dia 13 com produtos preços populares

Toda a arrecadação será revertida para o projeto Casa da Esperança

Esporte

Atleta da Pestalozzi representa Aquidauana no Brasileiro de Bocha

Publicidade

Pleito

Piraputanga dá posse à nova diretoria da Associação Comunitária

ÚLTIMAS

Ocorrência

Bombeiros removem árvore que interditou via no Bairro Dom Bosco em Corumbá

A queda aconteceu na noite de ontem (8), entre as ruas Treze de Junho e Dom Aquino, próximo à Igreja Dom Bosco

Ocorrência

Idoso sofre queimaduras ao manusear bateria em Corumbá

O caso aconteceu por volta das 17h de segunda-feira (8), na Rua Domingos Sahib, no Porto Geral

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo