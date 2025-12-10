Aquidauana e Anastácio oferecem 46 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Casa do Trabalhador lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador divulgou nesta quarta-feira (10), 46 vagas de emprego disponíveis para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades em áreas rurais e municípios da região.
Entre as vagas locais, estão: agente funerário (1), ajudante de forneiro (2), auxiliar de linha de produção (8), ajudante de obras (2), carregador e descarregador de caminhões (5), empregada doméstica (1), garçom (3), gerente de farmácia (1), atendente de consultório médico (1) e visual merchandiser (1).
Para as vagas regionais e rurais, há oportunidades para carbonizador (3), campeiro na pecuária (3), capataz (1), cozinheiro geral (3), pedreiro (5), servente de obras (8) e trabalhador rural (2). Há também vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).
A Casa do Trabalhador lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre disponibilidade são fornecidas pelo telefone 3241-5652, mas os interessados devem comparecer presencialmente ao posto para atualização cadastral e verificação do perfil profissional.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Solidariedade
Toda a arrecadação será revertida para o projeto Casa da Esperança
Ocorrência
A queda aconteceu na noite de ontem (8), entre as ruas Treze de Junho e Dom Aquino, próximo à Igreja Dom Bosco
Ocorrência
O caso aconteceu por volta das 17h de segunda-feira (8), na Rua Domingos Sahib, no Porto Geral
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS