Aquidauana e Anastácio percorrem bairros com vacinação antirrábica

Campanhas reforçam que a raiva é uma doença grave e que pode ser fatal, mas pode ser totalmente prevenida por meio da vacinação / Ilustrativa

Aquidauana e Anastácio intensificaram, nesta segunda-feira (10), o cronograma de vacinação antirrábica para cães e gatos. As ações serão realizadas em diferentes pontos dos dois municípios ao longo dos próximos dias, com o objetivo de facilitar o acesso dos tutores e ampliar a proteção dos animais contra a raiva.

Em Aquidauana, a programação da semana teve início nesta segunda-feira, na Praça Imaculada Conceição, das 07h às 11h e das 13h às 17h, atendendo, principalmente, moradores da região central.

Na terça-feira (11), a vacinação será realizada na Escola Cândido Mariano. Na quarta-feira (12), a equipe estará no ESF (Estratégia de Saúde da Família) Guanandy, com atendimento voltado especialmente aos moradores do bairro. O cronograma segue na quinta-feira (13), no ESF São Francisco, e na sexta-feira (14), na Associação de Moradores da Vila 40. Em todos esses dias, o atendimento ocorre sempre das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Já no sábado (15), aniversário do município, serão disponibilizados dois pontos de atendimento - o ESF Santa Terezinha e o ESF São Pedro, ambos das 07h às 12h.

A campanha reforça que a raiva é uma doença grave e que pode ser fatal, mas pode ser totalmente prevenida por meio da vacinação.

Anastácio tem vacinação e Agosto Verde

Em Anastácio, a programação semanal começou também nesta segunda-feira, no ESF Arapongas, das 08h às 11h e das 13h às 16h. A ação segue pelos demais pontos do município e inclui, além da vacinação antirrábica, atividades do Agosto Verde - campanha de conscientização e prevenção da leishmaniose visceral.

Durante o período, os cães poderão realizar gratuitamente o teste rápido para detecção da leishmaniose, permitindo ampliar o diagnóstico e a orientação aos tutores.

A vacinação antirrábica será destinada a cães e gatos e seguirá o seguinte cronograma:

10/08: ESF Arapongas — 08h às 11h e 13h às 16h

11/08: ESF Maria Francisca — 08h às 11h e 13h às 16h

12/08: ESF Umbelina — 08h às 11h e 13h às 16h

13/08: ESF Anastácio — 08h às 11h e 13h às 16h

14/08: ESF Alfredo Garcia — 08h às 11h e 13h às 16h

17/08: ESF Benta Vieira — 08h às 11h e 13h às 16h

18/08: ESF Altos da Cidade — 08h às 11h e 13h às 16h

19/08: ESF Rodrigo Queiroz — 16h às 20h

20/08: Campo do Seduc — 08h às 11h e 13h às 16h

23/08: Praça Garibaldi — 08h às 12h

A orientação das secretarias municipais de Saúde é que os tutores levem seus animais ao ponto de atendimento mais próximo, respeitando as datas e horários previstos. Além de manter a vacinação em dia, a participação nas ações contribui para a prevenção de zoonoses e para a proteção da saúde da população.

Em Aquidauana, a campanha é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Em Anastácio, as ações são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, unindo a vacinação contra a raiva às atividades de prevenção da leishmaniose previstas no Agosto Verde.