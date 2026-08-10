Aquidauana e Anastácio percorrem bairros com vacinação antirrábica

Em Anastácio, programação também inclui o Agosto Verde, com testes gratuitos para leishmaniose em cães
Campanhas reforçam que a raiva é uma doença grave e que pode ser fatal, mas pode ser totalmente prevenida por meio da vacinação / Ilustrativa
Aquidauana e Anastácio intensificaram, nesta segunda-feira (10), o cronograma de vacinação antirrábica para cães e gatos. As ações serão realizadas em diferentes pontos dos dois municípios ao longo dos próximos dias, com o objetivo de facilitar o acesso dos tutores e ampliar a proteção dos animais contra a raiva.
Em Aquidauana, a programação da semana teve início nesta segunda-feira, na Praça Imaculada Conceição, das 07h às 11h e das 13h às 17h, atendendo, principalmente, moradores da região central.
Na terça-feira (11), a vacinação será realizada na Escola Cândido Mariano. Na quarta-feira (12), a equipe estará no ESF (Estratégia de Saúde da Família) Guanandy, com atendimento voltado especialmente aos moradores do bairro. O cronograma segue na quinta-feira (13), no ESF São Francisco, e na sexta-feira (14), na Associação de Moradores da Vila 40. Em todos esses dias, o atendimento ocorre sempre das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Já no sábado (15), aniversário do município, serão disponibilizados dois pontos de atendimento - o ESF Santa Terezinha e o ESF São Pedro, ambos das 07h às 12h.
A campanha reforça que a raiva é uma doença grave e que pode ser fatal, mas pode ser totalmente prevenida por meio da vacinação.
Anastácio tem vacinação e Agosto Verde
Em Anastácio, a programação semanal começou também nesta segunda-feira, no ESF Arapongas, das 08h às 11h e das 13h às 16h. A ação segue pelos demais pontos do município e inclui, além da vacinação antirrábica, atividades do Agosto Verde - campanha de conscientização e prevenção da leishmaniose visceral.
Durante o período, os cães poderão realizar gratuitamente o teste rápido para detecção da leishmaniose, permitindo ampliar o diagnóstico e a orientação aos tutores.
A vacinação antirrábica será destinada a cães e gatos e seguirá o seguinte cronograma:
10/08: ESF Arapongas — 08h às 11h e 13h às 16h
11/08: ESF Maria Francisca — 08h às 11h e 13h às 16h
12/08: ESF Umbelina — 08h às 11h e 13h às 16h
13/08: ESF Anastácio — 08h às 11h e 13h às 16h
14/08: ESF Alfredo Garcia — 08h às 11h e 13h às 16h
17/08: ESF Benta Vieira — 08h às 11h e 13h às 16h
18/08: ESF Altos da Cidade — 08h às 11h e 13h às 16h
19/08: ESF Rodrigo Queiroz — 16h às 20h
20/08: Campo do Seduc — 08h às 11h e 13h às 16h
23/08: Praça Garibaldi — 08h às 12h
A orientação das secretarias municipais de Saúde é que os tutores levem seus animais ao ponto de atendimento mais próximo, respeitando as datas e horários previstos. Além de manter a vacinação em dia, a participação nas ações contribui para a prevenção de zoonoses e para a proteção da saúde da população.
Em Aquidauana, a campanha é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Em Anastácio, as ações são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, unindo a vacinação contra a raiva às atividades de prevenção da leishmaniose previstas no Agosto Verde.
DESPEDIDA
Durante grande parte de sua vida, morou na região das proximidades do antigo Clube dos Médicos de Aquidauana, onde era conhecida por moradores e pessoas que acompanharam sua trajetória.
POLICIAL
Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo, munições e aproximadamente 30 quilos de carne bovina.
Programação definida
Campanha pelos 20 anos da Lei Maria da Penha será lançada na próxima quarta-feira; programação inclui palestra, apresentação artística e caminhada
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS