Aquidauana e Anastácio reforçam rede de proteção às mulheres vítimas de violência

Divulgação/ PM

Nesta semana, duas importantes reuniões foram realizadas nos municípios de Anastácio e Aquidauana para fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência. A equipe do Programa Mulher Segura (Promuse) esteve presente em ambos os encontros, reafirmando seu compromisso com a segurança e acolhimento das vítimas.



Em Anastácio, a reunião ocorreu no Ministério Público e contou com representantes da Coordenadoria da Mulher, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), da Defensoria Pública, da Polícia Militar e do Ministério Público. Um dos principais encaminhamentos foi a criação de um grupo de WhatsApp entre os órgãos responsáveis para agilizar a comunicação e garantir maior eficiência no atendimento às vítimas.



Já em Aquidauana, o encontro foi realizado na nova sede do Cram e teve a presença da equipe técnica do centro e da vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Aquidauana, Dra. Pamela Oliveira. As discussões focaram em estratégias para aprimorar o funcionamento da rede de apoio e desenvolver novas ações de combate à violência contra a mulher.



O 7º Batalhão de Polícia Militar tem se destacado pelo trabalho do Promuse, que, em parceria com outras instituições, busca garantir um atendimento mais eficiente e humanizado para mulheres em situação de vulnerabilidade.

